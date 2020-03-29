資深物業投資者財叔：自住幾時都要買樓　試下劈業主兩成！

做足置業準備，永不嫌遲。資深物業投資者財叔雖預期樓市會繼續向下，但他告誡上車客不要無了期地等跌市，若負擔得起樓按供款，任何時候也值得上車。財叔曾撰寫《百萬Blogger》專欄，分享貼地的買樓智慧，他數年前已在專欄呼籲：「你覺得樓價會跌兩成，就係盤都還兩成吧！」他說後來有讀者多謝他這篇文章，「真係有人劈到㗎！佢400萬元樓下買兆康苑，（買入）之前成交已經去到460萬元，叫價更過500萬元，真係有人劈到！」

他說置業者可參考單位的銀行估價，嘗試劈價兩成。千萬不要以為劈價兩成是「不可能任務」，一來有些業主可能生意出現周轉困難，需要賣樓救生意，二來也有一類投資者現在會減價賣樓，財叔自言是後者。

投資者搵投資機會，係用值博率睇！睇邊樣資產將來潛力高。

他直言現在樓市的升值潛力不及股市，因此他自己也有減價放售手上物業，成功套現的話會轉買股票，「望股票升20%，容易過樓升20%！」故他寄語上車客放膽劈價，笑言隨時會買到財叔的物業。

平兩成唔一定得，但平一成唔難！

他提醒上車客平時要做足功課，放假時要多睇樓，掌握目標屋苑的行情，贏在別人休息時。「有朋友近來睇樓，Agent話搵到平盤，金獅花園480萬元，我話有無搞錯？現在480萬元買到第一城，仲買金獅？佢即係無做功課，見個市跌即刻衝出來，盲衝，梗係買貴嘢！」

當然，他補充買樓自住亦不要一味貪平，「自住唔係買平嘢，係要買啱你嘅嘢！如果一個啱自己嘅單位，我又唔介意貴10%。投資者一定要買最平嘅，因為要嚟賺升幅，但你自住唔係，升市跌市我都咁講，你唔知個市幾時升返，梗係買一間自己鍾意住、住得最舒服，因為（最壞情況）可能要住廿年先至返到家鄉。」

節錄自第649期《iMoney Focus》封面故事。

想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!