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「只租不買八成輸」理論創始人財叔：上車客千祈唔好盲目等跌

股樓投資 17:33 2020/03/28

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近年網絡上流傳一張「只租不買的贏面」的圖，講述只租樓、不買樓，僅在樓價大跌時才會贏，無論樓價大升、小升、平穩、小跌，「租租」（網上對只租不買人士的暱稱）也是輸家。相信《iMoney》的忠實讀者都會記得，這張圖的出處是2016年4月第441期《iMoney Focus》資深物業投資者財叔的專訪。

2016年至今，本港樓價升了四五成，中原城市領先指數（CCL）當年最低約127點，不少香港人已經嫌樓價貴，沒料到樓價竟如脫韁野馬，連年上升，去年6月最高達190點。財叔這套「只租不買八成輸」的理論，給予了不少「無殼蝸牛」入市買樓的勇氣。一場全球大流行的疫病，打擊全球經濟，「沙士重臨」是否買樓好機會？

投資根本唔應該買樓，自住就點都應該要買！

財叔斬釘截鐵地說。

財叔直言睇淡樓市前景，他持有多個住宅及商舖，早於去年下半年反修例示威時已感受到樓市寒冬的來臨。他又以沙田第一城為例子，過往內地留學生支撑着該藍籌屋苑的租務市場，「社運後，今年仲有咁多內地學生來讀書嗎？好自然無咁多人租第一城，租金自然跌，樓價都要跌！因為租值係反映層樓價值。」他相信「雪球效應」將會出現，「當第一城樓價跌到低過480萬元，（區內質素較遜的）金獅花園唔可能賣480萬元。」住宅的租務市場回落，料將影響樓價下跌。他說幸好現在不少業主持貨能力強，樓價未有即時顯著下跌，但他相信租務需求減少下，肯定對樓價有影響。

「無殼蝸牛」最關心的問題肯定是「樓價會跌幾多成？會不會重演1997至2003年間跌足六成？」財叔直言：「話到俾你知就呃你，邊有人估到跌幾多成！」他寄語「計得掂盤數」，應付到樓按的未上車人士，不要再等跌了，他2016年分享的「只租不買的贏面」圖，至今仍可參考。

始終你個目標唔係投資，唔係追求投資回報，（由租轉買）可以講係止蝕，一路租就一路蝕（每月租金），你買層樓就唔駛再蝕！

他寄語上車客不要無了期地等跌市出現：

千祈唔好盲目等跌！盲目等，幾時先叫跌？人地話跌四成，唔代表你買到層樓跌四成。

他着置業者要知道自己是「買樓唔買市」，「要等CCL跌兩成、四成先買？傻傻地！」他解釋，個別單位減價兩成成交，CCL未必會反映，因為CCL是以樓市平均成交價推算，他着大家不要執着於CCL。

節錄自第649期《iMoney Focus》封面故事。

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撰文 : 葉卓偉

請願示威 經濟 樓價 CCL

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