H按成主流 拆息有望跌穿1厘

▲ 小業主透過銀行做樓按，主要有P按及H按兩個選擇。(資料圖片)

現時向銀行做樓按主要有兩種計劃，俗稱H按及P按，兩者都屬浮動息率。H按是跟據「香港銀行同業拆息」（簡稱HIBOR）息率計算（如H+1.8厘），P按則以最優惠利率（Prime rate）計算（如P-2.5厘）。本地按揭轉介公司經絡，該公司是長和（00001）與美聯集團（01200）之聯營公司，其首席副總裁曹德明指，現時以H按較多業主採用，原因是有俗稱「Cap頂」的「封頂位」，即是H按息率高於P按，業主便可按P按交息。

過去美國加減息，香港銀行未必緊隨。曹德明認為，過去港銀行未有跟隨美國加息，現時能減息的空間有限；他預期銀行因利潤低及資金成本高，即使美國在過去半個月內減息兩次，香港銀行也不會隨美國。

▲ 經絡按揭首席副總裁曹德明指整體環境穩定下來，HIBRO有望跌穿1厘。(被訪者提供相片)

不過，銀行拆息影長遠而言有望回落，曹德明指現時受疫情影響，經濟前景不明朗，加上新股上市季結等因素，令港元資金較為緊張，銀行同業拆息已連升多日，不少用H按的小業主需要使用「封頂」的P按計息，相信此情況將維持一段時間。但按歷史數據，當市場穩定後，三個月的HIBOR將有機會回調，並有望跟美國息口看齊。「但可能要點時間，待疫情緩和，整體氣氛好轉。」他估計到時HIBOR有機會下調至1厘以下，Ｈ按到時回落至「封頂」的2.5厘下。

節錄自第649期《iMoney Focus》封面故事。

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