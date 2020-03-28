【百萬Blogger】買資產四分法

近月全城熱話當然是疫情與股市，面對大跌市，不少散戶都怕怕。然而，奉行價值投資的投資者反而興奮，看見全球股票大平賣，有多餘資金的都積極部署入市中。

與一位朋友傾談，他指六福（00590）好抵買，由20多元跌到10多元，好想買。六福一向是小弟的愛股，不過小弟的回應是「如今全球股票都極便宜，其實選擇多的是，何須買六福？」

大家耳熟能詳的優質股，甚麼壟斷性的、謀取暴利的、擁專利牌照的、優質管理的好公司，通通都有折扣。平時未有投資，只因太貴。如今全都大平賣，有閒置資金的話，亂買一通亦可，兩三年後世界若能恢復正常，有不錯回報的機率甚高。

在這裏想分享一個有關買資產的理念。首先，資產好壞，可以簡單作個二分法，即優質與劣質。價格高低，亦可簡單作個二分法，即貴價與平價。因此，二乘二，我們會面對4種情況。這4種情況，投資應如何作考慮呢？

第一種情況：劣質資產平價買入。這個情況算正常，劣質資產，價格自然便宜一點，這個是巴菲特（Warren Buffett）早期、或其師傅葛拉漢（Benjamin Graham）的理念，劣質資產不要緊，只要夠便宜就可以了，有安全邊際。這樣操作還可以，結果應不會太差吧。

第二種情況：劣質資產貴價買入。貴價買入垃圾，這是最危險的一種投資情況。你會問，怎可能有人會這樣呢？這行為很反常吧。處於大升市時，甚麼資產都水漲船高，於這樣的情況下，引來不少散戶考慮「追落後」，找些升幅較輕的一類。很多時，大升市中升幅較少的資產，可能因為它比較劣質，但大升後算是貴價，而大眾卻爭着買入，4種情況之中，這會換來最壞結果，因為這些資產根本不值。

第三種情況：優質資產貴價買入。優質資產，價格高一點也合理吧。巴菲特後期也轉型了，一來，自經濟大蕭條過去後比較難買到超便宜的資產，加上受到費雪（Philip Fisher）與拍檔芒格（Charles Munger）的影響，開始專注買優質資產。但優質就很少會是便宜的，所以他轉為以合理價格買入好東西。其實，若是優質資產，即使付出了略高價格買入，雖然不是最理想，但總算不是最壞的一種情況。

第四種情況：優質資產平價買入。優質資產怎可能平價呢？不合理吧。大家看看今天情況，不是滿街便宜貨隨你買嗎？這情況當然不會經常出現，但若出現，要好好把握，因為這是4種情況中得到最理想結果的一種。

當然，這個理念很簡單，但操作起來也不容易，重點在於投資EQ，永遠回看過去都說得輕鬆。例如，若2003年沙士時買了淘大花園、若2008年金融海嘯時買了滙豐（00005）……但當真的發生在眼前，你真的夠膽出手嗎？說了很多遍，真的不容易，今天驗證了吧。

話說回頭，恐慌不是不合理，因為無人知明天有何事發生，疫情再可以多嚴重，經濟可以有多壞，世界局勢有何新發展，又或者有多少企業守不住而被沒頂，所以即使你能於恐慌中貪婪，亦要不忘小心。

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