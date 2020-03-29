【利財筆記】會德豐小股東　應反對私有化

早前會德豐（00020）大股東吳光正提出私有化計劃，以一股九龍倉（00004），一股九龍倉置業（01997），再加12元現金，合共每股71.9元私有化會德豐，較其停牌前（2月21日）的收市價47.25元，高出52%。

過去5年，筆者一直推介會德豐這隻股票，今年2020年，更特別推介這隻20號仔，建議學生在47元入市吸納。今年年初，會德豐曾跌穿47元，低見46.4元，現因私有化消息而大幅上升，在跌市中幫補下其他股票的損失。

筆者留意會德豐，理由很簡單，公司股價長期低於帳面值，停牌前股價47.25元，但帳面值高達122.6元，市帳率低見38.5%。近月公布的去年業績顯示，帳面值不跌反升，每股升至130.8元。

由於會德豐不屬於恒指成份股，交投疏落，筆者一直憧憬持股七成的大股東吳光正會出招，令股價上升，釋放公司潛在價值。2017年8月，九倉宣布分拆旗下的商場，成立九置，派送給九倉股東，消息公布後，會德豐股價由59元衝上66元，投資者先賺一筆。

今次吳光正再度出招，提出私有化計劃，把會德豐據為己有。停牌前，九倉市值600億元，九置1,220億元，會德豐970億元，當時有消息說吳光正會斥資200多億元，收購九倉餘下三成股權，把九倉私有化。筆者覺得九倉的優質商場已注入九置，香港及新加坡的優質土地，由會德豐持有，公司只餘下業務持續向下的物流業（航運及貨櫃碼頭），以及內地地產業務，吳光正又怎會進行私有化呢？

筆者原先估計最有可能的是吳光正斥資400多億元，收購九置餘下三成多股權，把九置私有化，之後會德豐取代九置恒指成份股地位，股價必然大幅上升。若然吳光正不肯出資，可以考慮增發會德豐股票去收購九置餘下三成多股權，到時持股比率將由七成下降至四成多，依然可以操控會德豐，釋放公司價值。

只可惜吳光正一心想把會德豐據為己有，以業務持續向下的九倉，以及依靠內地客的九置商場，再加12元（只需付出81億元現金）去私有化會德豐，便把公司所有優質土地和370多億元現金變成私人財產。會德豐小股東實應表態反對私有化計劃，不能夠讓吳光正「得逞」。

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