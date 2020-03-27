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雷蛇夥拍Zouk Group開拓首個雲端派對體驗

科技 20:09 2020/03/27

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由於各國紛紛宣佈封城等防疫措施，日前Razer就宣佈夥拍Zouk Group攜手合作在東南亞地區推出首個雲端派對直播活動。

新冠肺炎疫情持續擴散，不少人都選擇減少外出，避免接觸細菌，但留在家中又有什麼做？由於各國紛紛宣佈封城等防疫措施，日前Razer就宣佈夥拍Zouk Group攜手合作在東南亞地區推出首個雲端派對直播活動。

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Razer與Zouk Group將連同直播平台Bigo Live聯手合作，打破傳統夜生活的界限，將DJ派對體驗融入數碼虛擬領域。據了解，Zouk將負責策劃一系列的閉門節目，於Razer的Bigo Live頻道獨家播放。觀眾不但可於節目中透過直播聊天室與DJ互動，更可利用Bigo Live的功能，如以Razer Gold和Razer Silver贈送虛擬禮物。而部分收益將會捐贈到新加坡政府，以支持抗疫用途。

Razer聯合創辦人兼行政總裁陳民亮表示，青少年和千禧世代的遊戲玩家，往往能在最壞的時刻創造出最好的結果，建議在疫情下保持社交距離。Razer和合作夥伴將在東南亞地區激發雲端派對的潛能，帶領派對的狂熱氣氛。

Zouk Group行政總裁Andrew Li指，隨著多國封鎖，公司希望可以透過音樂、科技和社交互動，在虛擬領域與世界各地的人們聯繫。透過Razer和Bigo Live，Zouk 將派對體驗轉移至線上，世界各地的觀眾可以在各自的睡房中與社區互動。

Razer和合作夥伴都希望能夠藉著是次的雲端派對，提醒大眾社交互動是互相支援、共渡困難時刻的關鍵。Razer將於今天（3月27日）晚上8時，在直播平台Bigo Live (BIGO ID: Razer)，主持首個雲端派對體驗，香港用戶亦可觀看直播及送禮，而其他活動日期則會於稍後公佈。

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責任編輯：施雯雯

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