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【食肆限座】翠華周日起全線分店8時關門 外賣享8折優惠

金融經濟 12:00 2020/03/28

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翠華指，3月29日起全線分店將會調整營業時間至晚上8時，直至另行通告為止。

政府宣布更嚴厲的防疫措施，除了公眾聚集不可多於4人，餐廳餐檯之間要有1.5米距離或者有其他分隔措施、每檯最多只可坐四人，進入前要測體溫、要戴口罩、提供潔手液。政府對餐廳設入座限制，勢令經營環境雪上加霜，不少食肆唯有加強外賣業務，減少損失。

相關文章：【食肆停業】敘福樓稻香富臨麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）

連鎖餐飲集團翠華 （01314） 回覆本報查詢指，鑒於本港疫情仍未受控，為顧客及員工安全起見，由本周日（3月29日）起，翠華餐廳全線分店將會調整營業時間至晚上8時，直至另行通告為止。

與此同時，由3月29日至4月11日期間，翠華餐廳將推出外賣優惠，顧客凡到各分店自取外賣或選用快翠送外賣速遞服務，均可享有8折優惠。另外，顧客在外賣平台Deliveroo消費滿150元，亦可享有8折優惠。

翠華集團會密切留意疫情發展，因應情況推出不同措施以配合客人需要。

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香港股票 翠華控股（01314） 餐飲 外賣 餐廳 Deliveroo 疫情

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