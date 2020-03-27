【英國疫情】首相及衛生大臣雙雙確診 英國死亡病例急增3成

新冠肺炎在全球大流行，英國政府早前倡議「群體免疫」的佛系抗疫手法，惹來廣泛非議，不料作為政府第一人的首相約翰遜（Boris Johnson）宣布確診，屬全球首名中招的政府首長。外界關注英女王和約翰遜未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）會否被傳染，前者是年屆93歲的長者，後者則懷孕7個月，均屬高危一族。另外，衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）也確認自己中招，未知是否因為近日經常跟約翰遜為了抗疫工作開會而被傳染。

另外，英國疫情急劇惡化，死亡病例單日急增30%或181宗，至累計759宗。當中168名新增死者來自英格蘭地區，除了4人以外，其餘均為年齡介乎82歲至91歲的長者。而確診病例亦大增25%或2921宗，累計14579宗。

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約翰遜Borris Johnson也確診新冠肺炎 曾話過佛系抗疫原來為了這個原因......

▲ 約翰遜以Twitter公布確診感染。

年55歲的約翰遜在Twitter發布片段，確認自己在過去24小時內出現了輕微的新冠肺炎症狀，包括體溫上升和持續咳嗽，於是在政府首席醫學顧問惠蒂（Chris Whitty）建議下接受新冠病毒檢測，結果呈陽性反應。相關片段

約翰遜現正進行自我隔離，會改為在家工作，繼續領導英國抗疫。

他同時感謝NHS和所有人為抗疫出力，並相信英國可以戰勝新冠病毒。 他重申，待在家裡對阻止病毒傳播至關重要。

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▲ 約翰遜成為全球首名受感染的政府首長。

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約翰遜是全球第1名確診新冠肺炎的政府首長，近日為領導抗疫工作，經常跟官員和幕僚開會。而隨著衛生大臣夏國賢確診，其他官員也可能被傳染，暫未知多少人需要因此接受隔離。

約翰遜同時亦是英國政界第2名確診的要員，71歲的王儲查理斯（Prince Charles）於本周較早前確診，令人再度關注英女王會否被傳染。白金漢宮隨後發聲明指，女王最後一次接見約翰遜，是在3月11日，而女王目前健康良好。

英女王近期已經改為透過電話，聽取約翰遜報告政府狀況，而她目前正在溫沙堡，跟98歲菲臘親王一同度假，並有少數王室工作人員隨行。

外界也關注約翰遜近期是否仍然跟未婚妻西蒙茲同住，因為後者目前懷孕7個月，而根據醫學建議，孕婦在執行社交距離措施時理應特別嚴格。

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▲ 夏國賢（右）跟約翰遜相繼確診新冠肺炎。