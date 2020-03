▲ 英國首相約翰遜(Boris Johnson)新型冠狀病毒肺炎檢測結果呈陽性,英鎊急挫。

據BBC報道,英國首相約翰遜(Boris Johnson)新型冠狀病毒肺炎檢測結果呈陽性,英鎊急挫。彭博指,55歲的約翰遜昨天在出現輕度症狀後,根據首席醫學官的建議接受了冠狀病毒檢測。報道一出,英鎊急挫,兌美元由1.2295挫逾80點子至1.2214。

約翰遜表示,過去24小時內出現了輕度症狀,並檢測出冠狀病毒呈陽性,目前正在自我隔離,但仍會透過視像會議繼續領導政府(I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.)。

另外,據報英國衛生大臣漢考克新冠病毒檢測結果亦呈陽性,而副衛生大臣多麗絲(Nadine Dorries)早於3月中上旬已確診感染新冠肺炎。

