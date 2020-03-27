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【新冠肺炎】娛樂場所需關閉14日　Party Room：影響微因本身已「零生意」

商業 19:23 2020/03/27

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派對房由3月28日下午六時開始，要關閉。(資料圖片)

新冠肺炎疫情持續，，衞生防護中心今日（27日）公布確診65宗，再創單日新高。行政會議今午會召開特別會議商討新一輪抗疫防疫措施，除了針對食肆推出限制措施外，為禁止公眾人群聚集，娛樂場所需關閉14日，要在明天(28日)下午六時關閉。包括電子遊戲機中心、浴室、健身室﹑戲院﹑遊樂場所桌球室、租用的處所例如派對房間等。有派對房間指，近月基本上已「零生意」，故措施對他們影響不大。

BEST POOL Party Room負責人陳小姐指，受疫情影響，自2月份起生意基本上「零生意」，旗下4間分店中2間亦已於3月份結業；而未來2星期亦沒有任何預訂，故即使港府要求封場2星期，對他們影響的分別不太大。

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希望政府提供補貼渡難關

不少受影響業界組別均希望當局會提供補貼，她亦指「有當然最好」，惟派對房間行業並沒有牌照保障，故即使有補貼，相信亦未能受惠。她期望當局可加中租金方面的支援措施，令業者至少可以避免結業。

另一間位於觀塘，不願公開名稱的Party Room負責人陳小姐則指出，其派對房間未來2星期亦有少量預訂，現時則需取消。她對有關措施表示理解，但認為政府應應全面暫停所有社會活動，而非「只停某幾種行業及場所」，質疑這樣的防疫效用不太大。

記者：蘇穎

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