【名牌抗疫】Dior搓手液Gucci口罩 一文看清名牌抗疫產品

▲ 新冠肺炎疫情在全球擴散，Gucci、YSL、Raulp Lauren等品牌相繼宣佈將生產搓手液、口罩等醫療物資。

新冠肺炎疫情在全球擴散，不少國家醫療物資緊缺，歐美奢侈品牌或知名品牌陸續加入抗疫行列，宣佈將生產口罩、防護服、搓手液等醫療物資，包括LV母企LVMH、Gucci母企開雲集團（Kering）、時裝設計品牌Raulp Lauren等均已宣佈相關計劃：

LVMH：香水生產線生產消毒洗手液

法國奢侈品集團LVMH宣佈，將利用旗下化妝品品牌的香水生產線生產消毒洗手液，並免費捐助給醫療系統及公共部門，LVMH旗下生產香水的品牌包括Christian Dior，Guerlain、Givenchy等。

早前巴黎聖路易醫院的員工更在社交網站曝光收到LVMH集團首批消毒搓手液，部分採用LVMH旗下Christian Dior洗手液的同款樽，更附有「CD」的壓紋。

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開雲集團: Balenciaga、YSL、Gucci將生產口罩

法國開雲集團（Kering)宣佈，一旦政府部門批准口罩生產流程和原材料，旗下品牌Balenciaga和YSL位於法國的工作室將會生產口罩。開雲集團亦向法國巴斯德研究所捐款。

此外，意大利疫情愈發嚴峻，開雲指，旗下的GUCCI也預計會在政策期限結束、醫療當局批准後，在意大利製造超過100萬個口罩及5.5萬套防護衣。

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Raulp Lauren:將在美國生產25萬口罩

美國時裝設計品牌Raulp Lauren亦加入抗疫隊列，宣佈與美國的製造夥伴合作，開始生產25萬口罩及2.5萬套防護服，以支持防疫。

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除了奢侈品牌外，大眾化的知名品牌亦加入生產抗疫物資：

Nike:正研發個人防護設備

國際運動品牌Nike稱，正在研發個人防護設備，例如防護面罩，以支援醫護人員，在研發過程將獲俄勒岡健康與科學大學（OHSU） 團隊的指引。

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Canada Goose:將生產防護服

加拿大羽絨服品牌Canada Goose宣佈，將在早前關閉的生產設施生產防護服，並捐贈予醫護人員。

GAP:將利用工廠生產防護裝備

服飾品牌GAP表示，將利用工廠生產防護裝備，同時會利用全球供應鏈網絡搜集口罩、防護服等。

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