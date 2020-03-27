恒指回升131點至23484點 收市後林鄭宣布 立法禁止逾4人聚集及關閉戲院健身室 金融經濟 18:57 2020/03/27 分享： ▲ 恒指回升131點至23484點 收市後林鄭宣布 立法禁止逾4人聚集及關閉戲院健身室 G20啟動5萬億美元提振經濟計劃，刺激歐美股市昨日急升，中港股市今日亦跟隨向上，全日收市時，恒指升131點至23484點，國指亦升57點至9504點，成交金額約1224億元。 【今日財經焦點】 林鄭：立法禁止逾4人聚集及關閉戲院健身室 全球金融中心香港排名跌至第6 落後東京上海新加坡 【業績】3日942間公司業績 今日先睇工行建行中行交行 道指期貨跌逾430點 恒指夜期跌222點 維他奶：肺炎損供應鏈 全年純利跌25%至35% 中移動今年目標增加7000萬戶5G客 賣1億部5G手機 【食肆停業】一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新） 【精選投資分析】 【即市攻防】恒指受制二萬四 短綫恐回吐 【高息股】咪走寶！ 12厘高息股低吸機會 【余少文談中字股】中國「封關」 人行缺乏動靜 大市反彈受阻 【熱話圖析】港鐵加價料利好股價 一圖看清反彈目標 【重磅業績】10間內銀放榜 工中交行業績率先睇 ! （附名單） 欄名 : 財經焦點速覽 最新專欄文章 更多 財經焦點速覽 - 恒指收跌174點至23352點 滙豐剎停重組計劃！ 2020/03/26 恒指收跌174點至23352點 滙豐剎停重組計劃！ 財經焦點速覽 - 恒指全日升863點至23527點 恒指雙底回升挑戰二萬四關 2020/03/25 恒指全日升863點至23527點 恒指雙底回升挑戰二萬四關 財經焦點速覽 - 恒指反彈967點重上二萬二 黃金表現亮麗！ 2020/03/24 恒指反彈967點重上二萬二 黃金表現亮麗！ 財經焦點速覽 - 港股瀉逾千點 全球經濟會有幾差？ 2020/03/23 港股瀉逾千點 全球經濟會有幾差？ 財經焦點速覽 - 恒指反彈1095點收報22805點 中移動股價爆升近14% 2020/03/20 恒指反彈1095點收報22805點 中移動股價爆升近14% 恒生指數 美股 香港股票 經濟