  • 25°C
香港時間 : 2020327日 (五) 19:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

恒指回升131點至23484點 收市後林鄭宣布 立法禁止逾4人聚集及關閉戲院健身室

金融經濟 18:57 2020/03/27

分享：

恒指回升131點至23484點 收市後林鄭宣布 立法禁止逾4人聚集及關閉戲院健身室

G20啟動5萬億美元提振經濟計劃，刺激歐美股市昨日急升，中港股市今日亦跟隨向上，全日收市時，恒指升131點至23484點，國指亦升57點至9504點，成交金額約1224億元。

【今日財經焦點】

林鄭：立法禁止逾4人聚集及關閉戲院健身室

全球金融中心香港排名跌至第6　落後東京上海新加坡

【業績】3日942間公司業績 今日先睇工行建行中行交行

道指期貨跌逾430點　恒指夜期跌222點

維他奶：肺炎損供應鏈　全年純利跌25%至35%

中移動今年目標增加7000萬戶5G客　賣1億部5G手機

【食肆停業】一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）

【精選投資分析】

【即市攻防】恒指受制二萬四 短綫恐回吐

【高息股】咪走寶！ 12厘高息股低吸機會

【余少文談中字股】中國「封關」 人行缺乏動靜 大市反彈受阻

【熱話圖析】港鐵加價料利好股價 一圖看清反彈目標

【重磅業績】10間內銀放榜 工中交行業績率先睇 ! （附名單）

欄名 : 財經焦點速覽

最新專欄文章 更多

財經焦點速覽 - 恒指收跌174點至23352點　滙豐剎停重組計劃！
2020/03/26
恒指收跌174點至23352點　滙豐剎停重組計劃！
財經焦點速覽 - 恒指全日升863點至23527點　恒指雙底回升挑戰二萬四關
2020/03/25
恒指全日升863點至23527點　恒指雙底回升挑戰二萬四關
財經焦點速覽 - 恒指反彈967點重上二萬二　黃金表現亮麗！
2020/03/24
恒指反彈967點重上二萬二　黃金表現亮麗！
財經焦點速覽 - 港股瀉逾千點　全球經濟會有幾差？
2020/03/23
港股瀉逾千點　全球經濟會有幾差？
財經焦點速覽 - 恒指反彈1095點收報22805點 中移動股價爆升近14%
2020/03/20
恒指反彈1095點收報22805點 中移動股價爆升近14%
恒生指數 美股 香港股票 經濟

上一篇文章

【文字直播】林鄭：立法禁止逾4人聚集及關閉戲院健身室

下一篇文章

【全球大流行】銀行再暫停部分分行服務　工銀亞洲再暫停4間分行服務（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
波音獨撐道指勁升 凸顯指數不合時宜（訂戶專享）
波音獨撐道指勁升 凸顯指數不合時宜（訂戶專享）
道指收市升1351點　恒指夜期急漲845點 美滙跌穿100（不斷更新）
道指收市升1351點　恒指夜期急漲845點 美滙跌穿100（不斷更新）
【中國封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十六版）
【中國封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十六版）
HKTVmall口罩兩周內開售　王維基：約2元一個　爭ASTM level 2認證
HKTVmall口罩兩周內開售　王維基：約2元一個　爭ASTM level 2認證
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元