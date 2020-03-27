【新股IPO】MOG集資最多1.5億 入場費2424元

▲ 馬來西亞光學產品零售商MOG，計劃集資最多1.5億元，一手（2000股）入場費2424元，於3月28日至4月6日招股，並於4月15日掛牌，

馬來西亞光學產品零售商MOG Holdings Limited （新上市編號：01942） 計劃發售1.25億股，招股價介乎1元至1.2元，一手（2000股），入場費2424元，集資最多1.5億元，其中90%國際配售，10%公開發售。中泰為獨家保薦人。

MOG 計劃於明日（3月28日）起招股，4月6日截止認購，並預期4月15日上市。

MOG財務總監Ooi Guan Hoe表示，受到新冠疫情影響，並為了減低感染風險，公司旗下全線零售店將於3月底起暫停營業兩周，預計導致收入減少570萬令吉（約為1016萬港元）。

集資用途方面，公司將約55.9%將用於擴大零售網絡；約10.1%將升級及改造現有自有零售商鋪；約9.3%將用於提升公司零售品牌認知度；約11%將用作與一名知名國際鏡片生產商合作，提升公司產能；約8.6%將用作提升公司資訊科技系統；約5.1%用作一般運營資金。公司計劃於未來兩年內，新開36間自有零售店。

另外，外電消息指，騰訊 （00700） 有份投資的微醫已選擇招銀國際、瑞信及摩根大通3家投行，並計劃集資10億美元（約78億港元）於今年下半年上市。外電續指，公司估值或高達100億美元（約775億港元），或成為疫症下規模最大的IPO。

微醫業務範圍涵蓋保險、線上就診預約和線下診所等。

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