【科技一周回顧】南韓TG群N號房傳性虐待片　數碼港首辦虛擬招聘博覽

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【Telegram N號房】南韓TG群傳性虐待片 高達26萬人觀看

南韓警方日前破獲Telegram「N號房」聊天群組案件，多個群組內傳出性虐待影片，至今確定至少有74名女子受害，最年幼受害人僅11歲。Telegram「N號房」事件中，加入群組甚至付費觀看的會員人數高達26萬，引起韓國社會憤怒。

2.數碼港首辦虛擬招聘博覽 疫情無阻創科業求才

新冠肺炎疫情持續蔓延，衝擊本港經濟活動，各行各業均受嚴重打擊。不少企業甚至停止招聘，又或裁員減薪，為應屆大學畢業生就業帶來挑戰。然而創科行業求才若渴，數碼港決定將今年的招聘博覽首次移師網上，以虛擬互動形式進行，並於下周五、六（4月3及4日）舉行，合共提供超過700個職位空缺，涵蓋技術專才、業務拓展及設計等職位。

3.【附教學】WhatsApp一鍵查身邊有否隔離人士、檢疫大廈資料

新冠肺炎肆虐，外出時想知所到地區，有否確診者或隔離人士，只須於WhatsApp簡單發出一個訊息，人工智能即秒覆話你知結果！本地初創企業Clare.AI近日製作了一個「WhatsApp檢疫大廈名單搜尋器」，用家只要在WhatsApp平台上，分享位置或輸入地方名，便可以搜尋附近檢疫大廈，不諳上網的長者亦肯定識用。

【附連結】Photoshop＋InDesign免費開放 學校IT管理員可申請使用

【新冠肺炎】Google推綫上疫情資訊網站 整合全球權威信息來源

【新冠肺炎】蘋果書藉App供免費小說及有聲書

【新冠肺炎】Tesla夥SpaceX生產呼吸機 另捐贈25萬個口罩

【全球大流行】智能指環供醫護前線配戴 加快辨識感染風險

4.【華為5G】華為旗艦手機P40系列登場 強打攝影功能售6795元起

受新冠肺炎疫情影響，華為原於巴黎舉行的發布會，改為26日在線上舉行。華為在會上，帶來被外界稱為「最強拍攝手機之一」的華為最新旗艦手機P40系列，包括：P40、P40 Pro以及P40 Pro+3款手機，預計最快下月上市。售價上，P40預定售價799歐元（約6795港元）、P40 Pro定999價歐元（約8496港元），4月7日正式上市。而P40 Pro+定價1399歐元（約11898港元），預計6月上市。

責任編輯：姚慧儀