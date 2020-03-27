【iPad Pro實測】雙鏡頭設計新登場　提升AR遊戲應用體驗【有片】

▲ 近日Apple發布新款iPad Pro，外貌雖與上一代相似，但其新式的雙鏡頭設計，以及新加入的LiDAR感測器，可讓用戶在使用AR功能時更出色。

新冠肺炎肆虐，大家更多時間安坐家中，對煲劇、遊戲等娛樂的要求亦提高，近日Apple發布新款iPad Pro，外貌雖與上一代相似，但其新式的雙鏡頭設計，以及新加入的LiDAR感測器，可讓用戶在使用AR功能時更出色。

首載廣角雙鏡頭設計

新款iPad Pro首度配備由Apple設計的8 核心GPU，CPU亦升級為A12Z 仿生，較上一代整體速度提升達2.6倍。新機配備雙相機設計：1200萬像素廣角鏡頭及首次新增的1000萬像素超廣角相機，前者可錄製60 fps的4K影片，亦支援240 fps慢動作影片拍攝 ；後者超廣角相機，可變焦縮放兩倍，拍攝影像或4K影片時視野更闊。

新機裝有LiDAR，可簡稱為光學雷達，可透過測光線投射至物件並折回所需的時間，判斷距離。當機體兩個相機及動態感應器得到資訊，機體能更好地掌握深度及確保精準度，讓開發者在擴增實境（AR）領域創造新應用或遊戲體驗。

▲ 新iPad Pro配備雙相機鏡頭設計：1200萬像素廣角鏡頭，以及首次新增的1000萬像素超廣角相機。李彥煒攝）

支援觸控板Magic Trackpad

新機配備智慧型摺套連鍵盤，無需充電或配對。此外，配合新機體的iPadOS下，亦支援新式觸控板Magic Trackpad， 可以藍芽連接，讓操控更似使用Apple系列電腦，例如雙指點擊Touchpad就是right click，5隻手指在touchpad上張開就是彈回主畫面等，有用開Apple電腦的用家應該不會陌生。

▲ 新機配備智慧型摺套連鍵盤，鍵盤為懸浮式設計，打字爽快，同時備有背光設計，無需充電或配對。（李彥煒攝）

記者短時間實測後，雙鏡頭iPad Pro拍攝水準，無論縮放、對焦都很理想，下載AR遊戲AR Dragon遊玩時，有LiDAR測距加持，遊戲體驗有所提升。

▲ 新iPad Pro使用USB Type C 設計，可以為其他裝置充電。（李彥煒攝）

另一方面，新機配備智慧型摺套連鍵盤不需充電或配對，鍵盤打字回彈力雖不及其他電腦鍵盤，但整體滿意。而經藍芽連接觸控板Magic Trackpad亦非常實用，感覺如使用Macbook般方便，唯如果將之如鼠標般拉左、右、上、下，或有「飄走」的感覺。

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▲ 新款iPad Pro首度配備由Apple設計的8 核心GPU，CPU亦升級為A12Z 仿生，較上一代整體速度提升達2.6倍。（李彥煒攝）

記者：李彥煒