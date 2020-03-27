  • 25°C
香港時間 : 2020327日 (五) 19:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【iPad Pro實測】雙鏡頭設計新登場　提升AR遊戲應用體驗

科技 18:38 2020/03/27

分享：

近日Apple發布新款iPad Pro，外貌雖與上一代相似，但其新式的雙鏡頭設計，以及新加入的LiDAR感測器，可讓用戶在使用AR功能時更出色。

新冠肺炎肆虐，大家更多時間安坐家中，對煲劇、遊戲等娛樂的要求亦提高，近日Apple發布新款iPad Pro，外貌雖與上一代相似，但其新式的雙鏡頭設計，以及新加入的LiDAR感測器，可讓用戶在使用AR功能時更出色。

首載廣角雙鏡頭設計

新款iPad Pro首度配備由Apple設計的8 核心GPU，CPU亦升級為A12Z 仿生，較上一代整體速度提升達2.6倍。

新機配備雙相機設計：1200萬像素廣角鏡頭及首次新增的1000萬像素超廣角相機，前者可錄製60 fps的4K影片，亦支援240 fps慢動作影片拍攝 ；後者超廣角相機，可變焦縮放兩倍，拍攝影像或4K影片時視野更闊。

新機裝有LiDAR，可簡稱為光學雷達，可透過測光線投射至物件並折回所需的時間，判斷距離。當機體兩個相機及動態感應器得到資訊，機體能更好地掌握深度及確保精準度，讓開發者在擴增實境（AR）領域創造新應用或遊戲體驗。

新iPad Pro配備雙相機鏡頭設計：1200萬像素廣角鏡頭，以及首次新增的1000萬像素超廣角相機。李彥煒攝）

支援觸控板Magic Trackpad

新機配備智慧型摺套連鍵盤，無需充電或配對。此外，配合新機體的iPadOS下，亦支援新式觸控板Magic Trackpad， 可以藍芽連接，讓操控更似使用Apple系列電腦，例如雙指點擊Touchpad就是right click，5隻手指在touchpad上張開就是彈回主畫面等，有用開Apple電腦的用家應該不會陌生。

新機配備智慧型摺套連鍵盤，鍵盤為懸浮式設計，打字爽快，同時備有背光設計，無需充電或配對。（李彥煒攝）

記者短時間實測後，雙鏡頭iPad Pro拍攝水準，無論縮放、對焦都很理想，下載AR遊戲AR Dragon遊玩時，有LiDAR測距加持，遊戲體驗有所提升。

新iPad Pro使用USB Type C 設計，可以為其他裝置充電。（李彥煒攝）

另一方面，新機配備智慧型摺套連鍵盤不需充電或配對，鍵盤打字回彈力雖不及其他電腦鍵盤，但整體滿意。而經藍芽連接觸控板Magic Trackpad亦非常實用，感覺如使用Macbook般方便，唯如果將之如鼠標般拉左、右、上、下，或有「飄走」的感覺。

iPadOS13.4推觸控版功能　3月24日發布

【蘋果iPad Pro】速度稱冠＋變相減價　邊款iPad Pro最抵買？

新款iPad Pro首度配備由Apple設計的8 核心GPU，CPU亦升級為A12Z 仿生，較上一代整體速度提升達2.6倍。（李彥煒攝）

記者：李彥煒

相關文章

【iPad Pro】蘋果突然發布新iPad Pro 售價6399元起下周三開賣
2020/03/18
【iPad Pro】蘋果突然發布新iPad Pro 售價6399元起下周三開賣
【iPad Pro】蘋果新iPad Pro賣6399起　懸浮式精妙鍵盤夠吸睛？
2020/03/19
【iPad Pro】蘋果新iPad Pro賣6399起　懸浮式精妙鍵盤夠吸睛？
iPadOS13.4推觸控版功能　3月24日發布
2020/03/19
iPadOS13.4推觸控版功能　3月24日發布
【iPhone限購】蘋果取消除國外iPhone、iPad等購買限制
2020/03/23
【iPhone限購】蘋果取消除國外iPhone、iPad等購買限制
硬件 設計 攝影 Apple 肺炎 新冠肺炎 MacBook iPad Pro iPad AR

下一篇文章

【新冠肺炎】戴口罩都認出你！內地驚現販賣口罩相賺錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全球大流行】印度21天禁足令　蘋果生產線大受影響
【全球大流行】印度21天禁足令　蘋果生產線大受影響
【口罩供應】$45重用口罩可用一個月　STEM學生設計可換濾芯口罩MASKSAVER
【口罩供應】$45重用口罩可用一個月　STEM學生設計可換濾芯口罩MASKSAVER
【新冠肺炎】檢測裝置無處不在　南韓控制疫有心得特朗普都求助
【新冠肺炎】檢測裝置無處不在　南韓控制疫有心得特朗普都求助
Zoom視像應用疫市跑出　成新世代潮流玩意
Zoom視像應用疫市跑出　成新世代潮流玩意
【Telegram N號房】南韓TG群傳性虐待片　高達26萬人觀看
【Telegram N號房】南韓TG群傳性虐待片　高達26萬人觀看
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）