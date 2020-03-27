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政府禁4人以上聚集 　關娛樂場所　食肆食客須減半

環球政經 19:09 2020/03/27

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衞生防護中心今日（27日）下午公布最新疫情，本港今日新增65宗確診個案，創單日新高，累計確診個案為519宗。特首林鄭月娥在同日下午舉行記者會，宣布多項防疫措施。

新推出的防疫措施如下：

  • 食肆座位需要減半；食檯之間相隔要有1.5米距離或有分隔安排；每檯最多只可坐4人；食肆內須配戴口罩；入內前須先探熱；餐廳另需提供消毒用品。（以上措施將於明日（2８日）下午６時實施，為期２星期。）
  • 關閉６種場所：遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所（包括桌球室、保齡球室）、公眾娛樂場所（包括戲院）、派對室等。（以上措施將於明日（2８日）下午６時實施，為期２星期。）
  • 禁止公眾人群聚集，上限4人。工作場所、政府、法庭、立法會、區議會等相關會議，以及紅白二事則獲豁免。（以上措施將於星期日（2９日）零時實施，為期２星期。）
  • 政府將對業界提供財政支援，條件是僱主不能在這段期間解僱員工，若解僱員工將影響津貼申請。

至於林鄭月娥早前建議的「禁酒令」，則未落實。

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