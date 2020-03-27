【病毒出沒】內地男染病3小時極速死亡！　「漢坦病毒」懶人包

新冠肺炎肆虐全球，疫情仍未受控，一波未平一波又起，內地再出現「漢坦病毒」(Hantavirus) ！據內地傳媒報道，一名雲南男子在搭長途巴士準備復工，突然感到不適送院救治，由發病到死亡過程僅僅只有3小時，事件引發內地網民擔憂。據了解，這名雲南男子對新冠肺炎病毒核酸檢測為陰性，但對「漢坦病毒」則呈陽性，同車的29人即時被隔離。

甚麼是漢坦病毒？

根據衞生防護中心資料顯示，漢坦病毒感染主要有兩大類，分別為腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群，前者的病原體是存在於歐洲、亞洲和非洲的舊大陸漢坦病毒群，而後者的病原體是新大陸漢坦病毒群，主要發生於北美洲和南美洲，病毒主要是由齧齒動物傳播漢坦病毒而引起。

甚麼是齧齒動物？

嚙齒動物也稱作齧形大目，是咬食性哺乳動物的總稱，包含了嚙齒目和兔形目等演化支。其中嚙齒目的代表動物有松鼠、河狸、鼠、豪豬等，兔形目的代表動物有家兔、野兔和鼠兔等。

漢坦病毒傳播途徑？

漢坦病毒在人與人之間的傳播是極其罕見的，病毒主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。人類亦可由其他途徑染病：

被帶有病毒的齧齒動物咬傷

進食被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物

接觸被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口

漢坦病毒病徵？

根據衞生防護中心資料顯示，腎綜合症出血熱患者可能會出現突發的症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、噁心和視力模糊。到病發後期，患者可能出現低血壓和急性腎衰竭。死亡率介乎少於1%到15%不等。

至於漢坦病毒肺症候群患者，早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。死亡率高達約40%。

漢坦病毒潛伏期？

症狀於受感染後約1至8星期開始出現。

漢坦病毒治理方法？

漢坦病毒感染並無特別治療方法，但及早求醫接受診治是非常重要。

漢坦病毒預防方法？

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

在居住環境中除去可供齧齒動物作為食物或巢穴的源頭：小心貯存及處理寵物的食物，避免成為齧齒動物的食物。垃圾及廚餘應放進有蓋垃圾箱內，並須每天清理。

保持處所清潔，特別是垃圾房及後樓梯；避免物品堆積。定期巡查花床及通道，避免齧齒動物出沒。

避免以下高危活動以減少接觸齧齒動物：徒手處理齧齒動物或其屍體、進入受鼠患困擾的地方、接觸齧齒動物的排泄物或其巢穴、飼養野生的齧齒動物作為寵物、處理放置於齧齒動物出沒地點的器具、徒手種植、躺卧野地及居住在齧齒動物頻密出沒的地方。

旅遊人士如果要到漢坦病毒感染的流行地區旅行，應避免到環境衞生條件差的地方；亦不要接觸齧齒動物及其排泄物。探險旅行者和露營人士應採取預防措施以避免齧齒動物進入帳篷或其他住所，以及防止食物受到齧齒動物污染。

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