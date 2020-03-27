【病毒出沒】內地男染病3小時極速死亡！　「漢坦病毒」懶人包

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新冠肺炎肆虐全球，疫情仍未受控，一波未平一波又起，內地再出現「漢坦病毒」(Hantavirus) ！據內地傳媒報道，一名雲南男子在搭長途巴士準備復工，突然感到不適送院救治，由發病到死亡過程僅僅只有3小時，事件引發內地網民擔憂。據了解，這名雲南男子對新冠肺炎病毒核酸檢測為陰性，但對「漢坦病毒」則呈陽性，同車的29人即時被隔離。
甚麼是漢坦病毒？
根據衞生防護中心資料顯示，漢坦病毒感染主要有兩大類，分別為腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群，前者的病原體是存在於歐洲、亞洲和非洲的舊大陸漢坦病毒群，而後者的病原體是新大陸漢坦病毒群，主要發生於北美洲和南美洲，病毒主要是由齧齒動物傳播漢坦病毒而引起。
甚麼是齧齒動物？
嚙齒動物也稱作齧形大目，是咬食性哺乳動物的總稱，包含了嚙齒目和兔形目等演化支。其中嚙齒目的代表動物有松鼠、河狸、鼠、豪豬等，兔形目的代表動物有家兔、野兔和鼠兔等。
漢坦病毒傳播途徑？
漢坦病毒在人與人之間的傳播是極其罕見的，病毒主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。人類亦可由其他途徑染病：
漢坦病毒病徵？
根據衞生防護中心資料顯示，腎綜合症出血熱患者可能會出現突發的症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、噁心和視力模糊。到病發後期，患者可能出現低血壓和急性腎衰竭。死亡率介乎少於1%到15%不等。
至於漢坦病毒肺症候群患者，早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。死亡率高達約40%。
漢坦病毒潛伏期？
症狀於受感染後約1至8星期開始出現。
漢坦病毒治理方法？
漢坦病毒感染並無特別治療方法，但及早求醫接受診治是非常重要。
漢坦病毒預防方法？
經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。
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