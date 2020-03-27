美股走勢對港股的影響

在歐美經濟前景暗淡，中國經濟前景相對明朗的背景下，截至上周五，美股、港股和A股走出了不同的走勢：

美股道指走勢：

港股恒指走勢：

上證綜指走勢：



從走勢看，美股大幅下跌的起點始於2月19日，如果將美股的跌幅分為3月9日開始的恐慌性拋售前後的兩個階段，可以大致計算出，在三月9日前，道指下跌相對有秩序時，最高最低相差4728.08點，跌幅約16.1%；同期港股最多跌1777.87點，跌幅約6.4%；上證綜指則基本沒有下跌，反而在3月5日創出反彈新高。

比較這段時間三個市場的跌幅，A股基本沒受美股影響，港股跌幅約為美股跌幅的39.8%，影響也較為有限。

而在3月9日之後階段，與3月6日收市價（25864.78點）比較美股最多跌6947.32點，跌幅約26.9%；港股最多跌5007.41點，跌幅約19.2%；上證最多跌387.71點，跌幅約12.8%。

比較各個市場最大跌幅，港股跌幅約為美股跌幅的71.3%，A股跌幅約為美股47.6%。

美股對港股仍有較大影響，對A股影響較小

從2月下旬以來三個市場的表現看，可以大致做如下總結：美股對港股仍有較大影響，對A股影響較小；在不發生資金擠兌，市場交易有序進行時，美股對A股基本沒影響，對港股影響也有限；在發生恐慌性拋售、資金擠兌時，美股對A股的影響仍相對有限，對港股則有較大影響。

如果這個現象以後繼續有效，在資金擠兌繼續的情況下，則美股對港股的影響就較大；否則，美股對港股的影響則下降。不過，上面推論能夠成立的前提，是中國經濟在政府的刺激下能夠保持基本穩定，並維持不太低的經濟增速；如果未來中國經濟在歐美拖累下大幅放緩，經濟前景惡化，A股和港股就未必能夠走出較為獨立的走勢。