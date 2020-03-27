疫情下央行紓困方案的影響力不應忽視

環球經濟可能步入現代經濟史上其中一次最嚴重的經濟收縮。在新型冠狀病毒疫情的影響下，感染率的升跌觸動我們的神經，但財政措施亦同樣關鍵。我們認為，全球央行必須採取行動，避免市場承受進一步壓力，否則經濟下行的情況將會更長並且變得更差。從投資角度來看，這或意味避險情緒會延續一段較長的時間。

財政措施會影響經濟衰退的深度，以及復甦出現的時間和形態。然而，我們認為最迫切的宏觀經濟問題，與疫情的關係不大，反而見到環球固定收益市場不能正常運作，如何讓信貸市場回復平靜是另一需要關注的問題。

對此市場上確有一些利好消息。美國聯儲局除了在3月15日推出龐大刺激方案 ，並於兩日後重啟商業票據融資工具（CPFF）外 ，亦宣布推出貨幣市場互惠基金流動性工具，刺激呆滯的商業票據市場。同時 聯儲局擴大美元掉期額度，措施的範圍已擴張至涵蓋更多央行；並且持續迅速推行量寬，率先於3月16日起的一周買入2,750億美元國庫債券，並初步形容這次為「至少5,000億美元」的量寬計劃，而我們預料當局很快便會進一步擴大這項計劃的規模。

歐洲方面，歐洲央行亦宣佈公布推出大型刺激方案，將大舉買入周邊國家債券、私人商業票據和企業債券。這些政策行動非常重要，某程度上有助美國國庫債券市場回復平靜。然而，我們認為一些重大和迫切的問題仍然存在。這些問題包括以市場為基礎的通脹指標持續下挫，實質孳息正在上升，按揭利率有趨升跡象，這很可能會令三月初再融資申請急增的情況見頂。

不少美國市政府一般均依靠消費稅、入息稅和企業稅稅收以維持營運。隨著經濟活動停滯，許多市政府的稅收或會減少，繼而對市政債券市場造成影響。另外交易所買賣基金（ETF）的價格與相關資產淨值之間仍然存在龐大折讓，特別是固定收益ETF，顯示有關市場可能受壓。

在解決這些問題前，審慎行事是合理之舉。央行在三月份一直努力不懈，竭盡所能運用各種政策工具，務求限制經濟損失。雖然我們慶幸央行在這麼短的時間內，推出了大量措施，但我們認為更加具影響力的政策需要出台。