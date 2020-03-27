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【新冠肺炎】林鄭：立法禁止逾4人聚集及關閉戲院健身室（措施重點一覽）

金融經濟 19:50 2020/03/27

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港府新增兩條規例防疫，包括禁止4人以上聚集，同時設有12個豁免場所。

行政長官林鄭月娥6時半見記者，宣布新一輪新冠肺炎防疫措施。港府新增兩條法例，包括（一）限制公眾集會最多4人聚集（設有12項豁免場所，包括食肆、工作場所等）；（二）禁止若干處所（如戲院、健身室等）的營運。

港府表示，兩條新增的防疫相關規例周六（28日）下午6時、周日（29日）凌晨實施，14天後檢討。港府最新措施出台前，多家上市餐飲股已宣布措施減少人流。　

總結新一輪抗疫措施：

禁止4人以上的聚集

  • 設有12項聚集豁免﹐包括交通工具、工作間、執行政府功能場所、法庭、立法會會議、區議會、喪禮、婚禮等
  • 違反法例，定額罰款2500元
  • 周日（29日）凌晨實施
  • 實行14日後檢討

禁止若干處所營運

  • 涉及6類場所，記者會提及例子包括遊戲機中心、浴室、健身中心、桌球室、派對房間、電影院等
  • 周六（28日）下午6時實行
  • 實行14日後檢討

食肆限制措施

  • 食檯之間要有1.5米距離
  • 每檯最多只可坐四人
  • 進入前要測體溫、戴口罩
  • 提供潔手液
  • 違反規例，最高罰則為5萬元和監禁6個月

林鄭月娥補充，由審訂規例至向公眾交代爭分奪秒，會於數小時內交代更詳細條文。

因應措施會令多個行業雪上加霜，港府將啟動第二輪「防疫抗疫基金」，未來一周各局長聯絡業界，然後再到財委會申請撥款，支援受影響的行業。

＝＝＝＝＝＝＝＝

以下為文字直播內容：

【1935】林鄭稱，限制4人聚集未有太多科學參考，但參考其他國家限制2人至10人聚會的上限，認為香港情況和家庭成員數目，4人為較合適數目。

【1913】飲食業違反規例，最高罰則為5萬元和監禁6個月

違反人群聚集條例，定額罰款2500元。

食環署會執法，其他執法部門會按食環署的做法執行。

【1910】法例條文仍在草擬工作，要遲數小時才能公布，補充交通工具屬於豁免

【1904】3月19至26日，警方找到77人違反檢疫令，40人為市民舉報。有關人士已被送到隔離中心，交予衛生署考慮檢控。

【1900】新一輪限制入境措施24日生效後，從機場、港珠澳大橋和深圳灣入境人數由實行前的單日1.47萬人，過去兩日減至5297人、4458人，當中9成是香港居民。

【1855】擴大病毒檢測範圍，強制所有抵港人士必需在指定時間內提交樣本，無病徵人士都要參與。

【1849】啟動第二輪防疫抗疫基金，未來一周各局長聯絡業界，然後再到財委會申請撥款，支援受影響的行業。

【1846】關閉場所包括：遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所如桌球室和派對房間、公眾娛樂場所、電影院等，星期六（28日）下午6時半實行。

【1845】食肆即使有豁免，食檯之間要有1.5米距離，每檯最多只可坐四人，而且進入前要測體溫、要戴口罩、提供潔手液。

【1844】禁止多過4人聚集設有12項豁免場所，包括

  • 食肆
  • 交通工具
  • 工作
  • 執行政府功能
  • 法庭
  • 立法會會議
  • 區議會
  • 喪禮
  • 婚禮等

【1842】林鄭表示，行政會議通過法例，阻止人多聚集的活動，因此行會特別會議通過兩條特別規例，為期以14日為限，並因應情況可以延續法例：

（一）禁止多於4人在公眾地方的群體聚集管制（29日周日零時生效）

（二）禁止若干處所的營運（28日周六下午6時生效）

【1840】禁酒令建議公布後引起廣泛討論，共識是減少人與人之間的接觸，已與餐飲界見面。單單限制飲酒、賣酒不是對症下藥，要立法禁止人多聚集的活動。

【1837】林鄭月娥指出，兩星期個案近9成都是從外地輸入，也有不少個案來自餐飲、酒吧等社交場合。

 

=================

政府新一輪防疫措施預計包括：

  • 食肆不會限制開放時間，但食客人數需要減半。
  • 食檯之間要有1.5米距離，每檯最多只可坐四人。
  • 對業界有補償措施，稍後與業界商討。
  • 關閉娛樂場所，如電子遊戲機中心，健身室﹑戲院﹑兒童遊樂場等。
  • 禁止公眾人群聚集，上限四人，但紅白二事豁免，宗教活動也可豁免，人數需要減少。

衞生防護中心周五（27日）下午公布最新疫情，單日新增65宗再創單日新高，最新累計確診個案為519宗。

近期已有多家食肆宣布，限制食客人數或晚市堂食服務。

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疫情 遊行集會 武漢肺炎 新冠肺炎 林鄭月娥

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