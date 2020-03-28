【新冠肺炎】林鄭：立法禁止逾4人聚集及關閉戲院健身室等（12個豁免群集場合一覽）

▲ 港府新增兩條規例防疫，包括禁止4人以上聚集，同時設有12個豁免場所。

行政長官林鄭月娥周五（27日）6時半見記者，宣布新一輪新冠肺炎防疫措施，指出港府新增兩條法例，包括（一）限制公眾集會最多4人聚集（設有12項豁免場所，包括食肆、工作場所等）；（二）禁止若干處所（如戲院、健身室等）的營運。

港府表示，兩條新增的防疫相關規例周六（28日）下午6時、周日（29日）凌晨實施，14天後檢討。港府最新措施出台前，多家上市餐飲股已宣布措施減少人流。

港府於周五深夜正式發布《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，實施臨時措施應對目前的公共衞生緊急事態，為期3個月。食衛局局長因應規例權力，發出兩項指示，限制餐飲業務、表列場所經營。

禁止4人以上聚集的細則，港府於28日（周六）凌晨3時在官網公布。

總結政府最新資料，新一輪抗疫措施：

食肆限制措施

顧客數目在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的50%

食檯之間要有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔

每檯最多只可坐4人

進入前要測體溫

除飲食時，其餘時間須戴口罩

提供消毒潔手液

餐飲業務負責人違反規例，最高罰則為5萬元和監禁6個月

28日（周六）下午6時生效，暫時為期14日

禁止若干處所營運

涉及6類場所，包括（a）遊戲機中心

（b）浴室

（c）健身中心

（d）遊樂場所

（e）公眾娛樂場所（包括戲院）

（f）設置供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為「派對房間」）

（b）浴室 （c）健身中心 （d）遊樂場所 （e）公眾娛樂場所（包括戲院） （f）設置供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為「派對房間」） 管理人違例最高罰則為5萬元和監禁6個月

28日（周六）下午6時生效，暫時為期14日

禁止4人以上的聚集

設有12項聚集豁免﹐包括： 1）交通運輸 2）執行政府職能（包括政府記者會） 3）履行法定團體或政府諮詢機構 4）工作地點工作 5）醫院或醫護服務 6）同一住宅單位生活 7）司法機構進行法律程序 8）立法會或區議會程序 9）喪禮、祭祀先人 10）不多於20人的婚禮，且不得供應食物或飲品 11）團體履行法定責任的會議 12）衛生健康講座

違反法例而聚集的人，定額罰款2000元

組織受禁群組最高可被罰款50,000元及監禁六個月

周日（29日）起凌晨實施

實行14日後檢討

林鄭月娥補充，由審訂規例至向公眾交代爭分奪秒，會於數小時內交代更詳細條文。

因應措施會令多個行業雪上加霜，港府將啟動第二輪「防疫抗疫基金」，未來一周各局長聯絡業界，然後再到財委會申請撥款，支援受影響的行業。

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以下為文字直播內容：

【1935】林鄭稱，限制4人聚集未有太多科學參考，但參考其他國家限制2人至10人聚會的上限，認為香港情況和家庭成員數目，4人為較合適數目。

【1913】飲食業違反規例，最高罰則為5萬元和監禁6個月

違反人群聚集條例，定額罰款2000元。

食環署會執法，其他執法部門會按食環署的做法執行。

【1910】法例條文仍在草擬工作，要遲數小時才能公布，補充交通工具屬於豁免

【1904】3月19至26日，警方找到77人違反檢疫令，40人為市民舉報。有關人士已被送到隔離中心，交予衛生署考慮檢控。

【1900】新一輪限制入境措施24日生效後，從機場、港珠澳大橋和深圳灣入境人數由實行前的單日1.47萬人，過去兩日減至5297人、4458人，當中9成是香港居民。

【1855】擴大病毒檢測範圍，強制所有抵港人士必需在指定時間內提交樣本，無病徵人士都要參與。

【1849】啟動第二輪防疫抗疫基金，未來一周各局長聯絡業界，然後再到財委會申請撥款，支援受影響的行業。

【1846】關閉場所包括：遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所如桌球室和派對房間、公眾娛樂場所、電影院等，星期六（28日）下午6時半實行。

【1845】食肆即使有豁免，食檯之間要有1.5米距離，每檯最多只可坐四人，而且進入前要測體溫、要戴口罩、提供潔手液。

【1844】禁止多過4人聚集設有12項豁免場所，包括

食肆

交通工具

工作

執行政府功能

法庭

立法會會議

區議會

喪禮

婚禮等

【1842】林鄭表示，行政會議通過法例，阻止人多聚集的活動，因此行會特別會議通過兩條特別規例，為期以14日為限，並因應情況可以延續法例：

（一）禁止多於4人在公眾地方的群體聚集管制（29日周日零時生效）

（二）禁止若干處所的營運（28日周六下午6時生效）

【1840】禁酒令建議公布後引起廣泛討論，共識是減少人與人之間的接觸，已與餐飲界見面。單單限制飲酒、賣酒不是對症下藥，要立法禁止人多聚集的活動。

【1837】林鄭月娥指出，兩星期個案近9成都是從外地輸入，也有不少個案來自餐飲、酒吧等社交場合。

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政府新一輪防疫措施預計包括：

食肆不會限制開放時間，但食客人數需要減半。

食檯之間要有1.5米距離，每檯最多只可坐四人。

對業界有補償措施，稍後與業界商討。

關閉娛樂場所，如電子遊戲機中心，健身室﹑戲院﹑兒童遊樂場等。

禁止公眾人群聚集，上限四人，但紅白二事豁免，宗教活動也可豁免，人數需要減少。

衞生防護中心周五（27日）下午公布最新疫情，單日新增65宗再創單日新高，最新累計確診個案為519宗。

近期已有多家食肆宣布，限制食客人數或晚市堂食服務。

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