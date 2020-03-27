【文字直播】林鄭：立法禁止逾4人聚集及關閉戲院健身室

▲ 林鄭6時半見記者 料禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所

行政長官林鄭月娥6時半見記者，料宣布新一輪新冠肺炎防疫措施。消息指，港府將推出多招，包括限制公眾集會最多4人聚集，食肆每檯食客不得多於4人。消息指，新一輪防疫指施周六（28日）下午6時半實施，14天後檢討。港府最新措施出台前，多家上市餐飲股已宣布措施減少人流。

【1904】3月19至26日，警方找到77人違反檢疫令，40人為市民舉報。有關人士已被送到隔離中心，交予衛生署考慮檢控。

【1900】新一輪限制入境措施24日生效後，從機場、港珠澳大橋和深圳灣入境人數由實行前的單日1.47萬人，過去兩日減至5297人、4458人，當中9成是香港居民。

【1855】擴大病毒檢測範圍，強制所有抵港人士必需在指定時間內提交樣本，無病徵人士都要參與。

【1849】啟動第二輪防疫抗疫基金，未來一周各局長聯絡業界，然後再到財委會申請撥款。

【1846】關閉遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所如桌球室和派對房間、公眾娛樂場所、電影院等，星期六（28日）下午6時半實行。

【1845】食肆食檯之間要有1.5米距離，每檯最多只可坐四人，而且進入前要測體溫、要戴口罩、提供潔手液

【1844】禁止多過4人聚集設有12項豁免場所，包括食肆、工作、執行政府功能、法庭、立法會會議、區議會、喪禮、婚禮等。

【1842】林鄭表示，行政會議通過法例，阻止人多聚集的活動，因此行會特別會議通過兩條特別規例，為期以14日為限，並因應情況可以延續法例：

（一）禁止多於4人在公眾地方的群體聚集管制（29日周日零時生效）

（二）禁止若干處所的營運（28日周六下午6時生效）

【1840】禁酒令建議公布後引起廣泛討論，共識是減少人與人之間的接觸，已與餐飲界見面。單單限制飲酒、賣酒不是對症下藥，要立法禁止人多聚集的活動。

【1837】林鄭月娥指出，兩星期個案近9成都是從外地輸入，也有不少個案來自餐飲、酒吧等社交場合。

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政府新一輪防疫措施預計包括：

食肆不會限制開放時間，但食客人數需要減半。

食檯之間要有1.5米距離，每檯最多只可坐四人。

對業界有補償措施，稍後與業界商討。

關閉娛樂場所，如電子遊戲機中心，健身室﹑戲院﹑兒童遊樂場等。

禁止公眾人群聚集，上限四人，但紅白二事豁免，宗教活動也可豁免，人數需要減少。

衞生防護中心周五（27日）下午公布最新疫情，單日新增65宗再創單日新高，最新累計確診個案為519宗。

近期已有多家食肆宣布，限制食客人數或晚市堂食服務。

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