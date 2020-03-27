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【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激

金融經濟 22:34 2020/03/27

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季結倒數，本周港元定期存款走勢終逆轉，全周共有10間銀行鬥加定存息，扭轉自今年以來連續12周減息的銀行數目較加息多的格局。雖然專家預計存息將較波動，緊盯全球疫情的最新發展，業界更頻密調整存息，但在環球放水救市下，現時是難得的高息期，建議存戶把握兩厘息機會。

總結全周，集友、信銀國際、交銀香港、富邦及大眾財務全面上調短中長息，東亞 （00023） 、大新 （02356） 、創興 （01111） 及建行亞洲則主力攻較短存期，南商也重推兩厘息。

招商永隆本周先完後減，一面倒減息只是本周二（3月24日）正式開業的眾安銀行（ZA Bank）。眾安銀行為香港首家虛擬銀行，但本周正式開業時全線減短中長息，反而另闢戰線，主力攻1厘的活期息。

【虛擬銀行】眾安銀行正式開業　記者實測最快5分鐘開戶？

【虛擬銀行】眾安銀行正式開業　1厘活期存款息吸客（第二版）

港元高息定存最新走勢

隨業界趁季結加息，本周的高息榜再度大執位。半年存期方面，東亞重推2.3厘存息，高踞6個月存期冠軍（見表），取代上周以2.2厘息登頂的恒生 （00011） 。每逢季結皆勇於搶存的信銀國際，也加至2.1厘，重返三甲。

一年存期，集友連番加息至重上兩厘，與招商永隆及富邦看齊，並列1年期高息王。大眾財務一周兩連加至1.95厘，僅次於前述三家銀行。

招商永隆司庫蕭啟洪指，新型冠狀病毒仍在全球肆虐，美國的肺炎情況尤為惡化，料業界在季結前皆審慎。再者，4月上半旬較多假期，清明節及復活節皆橫跨周末長假，令港銀在疫市下盡量保留頭寸。雖則如此，本港走資壓力不再，料同業暫毋須鬥推「破頂息」搶存，只是因應本身的資金成本，以及生意所需而略加存息。

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉就認為，當更多虛擬銀行全面開業後，預料業界對存款爭奪戰的競爭更激烈。

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注意︰各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬

欄名 : 存款收息

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