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【新冠肺炎】戴口罩都認出你！內地驚現販賣口罩相賺錢

科技 17:55 2020/03/27

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近日，網上驚見內地有賣家兜售網民於社交網站打卡的個人口罩照，低至人民幣兩毫就有交易。

新冠肺炎全球肆虐，不少人出門都會戴口罩，避免受感染。不過，個人私隱千萬不能掉以輕心！近日，網上驚見內地有賣家兜售網民於社交網站打卡的個人口罩照，低至人民幣兩毫就有交易。

內地驚見販賣人臉數據　8元能買3萬張相

據中新經緯報道，賣家A向該報記者表示，正手持幾十萬張、來自朋友圈等社交平台的戴口罩人臉照片，只需2毫子一張，10萬張以上有優惠。賣家B則稱，手上大概有2萬張戴口罩的人臉圖片，「一半是從網絡上爬（蟲）的，一半來自於現實世界。有些是模特，有些是公開的人臉數據集；現實世界那部分，就是人們上班打卡或進出小區門禁時拍的臉部照片。」

報道指出，賣家販賣戴口罩之目的，是為了賺錢。其中一名賣家透露：「口罩佩戴識別算法源碼加上數據集一共1000元，單要人臉數據集的話也是1000元，都在網盤裏，隨時可發鏈接。」買家大多是用於訓練AI演算法的準確度，但亦有可能會用於申請信用貸款，甚至註冊公司等。

事件引起極大的安全憂患。中國互聯網協會法工委副秘書長胡鋼認為，人臉信息與身份確認綁定，如果人臉圖片被違規使用，公民個人、企業甚至國家安全都有可能受到損害。而未經授權，獲取公民臉部照片並出售獲利，屬違法行為。

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不過，在現時全民戴口罩的情況下，戴口罩的人臉識別技術已被開發出來，而且正實際應用。例如百度、小米等科企，已將相關技術應用於辦公園區。胡鋼建議，市民應謹慎在網絡平台上公開自己的高清照片、人臉信息，政府亦應借鑒外國機制，建立個人信息及私隱保護的專職機關，承擔相關權利管理和保護職能，追究違法使用者的懲罰性民事賠償。

責任編輯：姚慧儀

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