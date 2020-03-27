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【德國疫情】專家建議取捨考慮存活率非年齡 醫院或爆煲

環球社會熱點 17:39 2020/03/27

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【德國疫情】專家建議取捨考慮存活率非年齡 醫院或爆煲

新冠肺炎疫情持續，但醫療資源有限，放棄治療老弱患者是否合適？德國的醫學協會就此發布最新的道德指引，協助醫生作出生死攸關的決定。7個醫學協會同意，重症患者經深切治療後的存活率，為優先治療的主要考慮因素，而非年齡和社會地位。

【意大利疫情】醫院爆煲 指引建議醫生取捨 或放棄老弱

疫情令很多國家的醫療系統不堪重負，意大利和西班牙醫院爆煲，不夠資源為所有人提供深切治療，醫生往往需在治療中作取捨。德國新增5,780宗確診個案至42,288宗；死亡個案新增55宗至253宗。專家料，德國很快也面對同樣難題。

德國深切治療部和急診跨學協會（DIVI）主席楊森（Uwe Janssens）周四（26日）表示，陷入救與不救的兩難前，需做好準備。他強調，誰接受治療的決定必須在醫學上合理且公正，以透明度高，贏得民眾信任至為重要。

【美國疫情】垃圾袋當防護衣 紐約護士確診殉職

【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死

最新指引由3名具有不同醫學背景的專家制定，指引建議，一旦醫生要作取捨，應考慮患者受感染的嚴重程度、潛在疾病和患者的意願，年齡和社會地位不應列作考慮。

指引規定，在患者瀕死階段或須靠儀器維持生命的情況下，不應給予優先治療的考慮。指引承認，這些決定對醫療團隊構成巨大的情感和道德挑戰，但明確的指引最終可減低醫護壓力，同時增強醫院的危機管理能力。

【西班牙疫情】搶購中國醫療物資 延長封城15日

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