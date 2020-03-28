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【勇闖樓市】90後小夫妻月供2層樓　曾險失心頭好：嚇到眼淚都流出嚟！

理財智慧 18:28 2020/03/28

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「女朋友嚇到眼淚都流出嚟！」，30歲的李先生憶起去年8月入票買樓的「戰況」，女友因為上一位買家差點買走最後的一房單位，緊張得哭出來。只差一點點，想成為心儀屋苑業主的願望差點落空，幸而最後他們成功以大約560萬元，購入荃灣映日灣的低層一房單位，數個月後他們的父母再成功以綠表抽中新居屋凱德苑，因為地理位置優越，加上綠表人士可承造最高95%按揭，李先生直言：「都無諗咁多，就拍板買咗」。

李先生和女朋友阿玲（化名）均於大公司任職公司秘書，工作穩定，兩人月入共達6萬元。李先生考慮到要和女朋友結婚成家，需要有層樓，他和女朋友曾數次抽居屋，但都願望落空，「白表、綠表乜都試晒，個Number後到車尾燈都睇唔到。」

港銀行減息步伐慢

居屋無望惟有買私樓，於是去年8月荃灣映日灣新盤推出時，他們便決定「上車」，樓盤一推出已鎖定入票，他和女友抽到228號票，但也差一點買不到最受歡迎的一房單位，「上一個號如果買一房我哋就玩完，因為我哋買唔起兩房，又唔想住開放式單位。」幸好，上一個買家購入的是兩房單位，餘下最後一個低層實用面積約327平方呎的一房單位。即使樓層不算最理想，李先生仍決定入市。

雖然現在樓價普遍回落，但李先生認為「新樓又唔係咁計嘅，唔係下下都有啱心水嘅新盤。」付兩成首期約112萬元，李先生向銀行借八成按揭，即448萬元，還款期30年，每平方呎價約1.7萬元。

雖然美國一再減息，但李先生笑指：「美國減咗，有排都未減到落供樓到啦。」他認為香港銀行跟隨加減息的步伐沒有美國快，而他也是使用較為穩定的「P按」（最優惠利率按揭），根據現時銀行最優惠利率5厘計算，他每月的供樓利息是2.25厘，月供1.7萬元，佔去他和女友月入大約28%，總利息開支約169萬元，約為樓價三成。

相信樓價不會大跌

購入新樓數個月後，李先生已退休的父母成功以綠表抽到新一期居屋，父母本來居於東涌，但該區配套較差，李媽媽為免「買貴餸」，每星期都會到區外買餸，來來回回相當辛勞，故在李先生希望在可負擔的情況下，幫父母買入市區樓，日後父母生活可更便利。現時李先生父母抽到的居屋單位約310萬元，實用面積約396平方呎，預計今年10月收樓。

李先生要做好老公、孝順仔，要供兩層樓，實在不容易，他坦言開始「慳啲使」，不過，他認為由於兩層樓均是自住，不太擔心樓價跌，他亦相信香港住屋需求大，相信樓價不會大跌。

 

撰文 : 黎海怡、鄭靜珊

居屋 結婚 東涌 凱德苑 樓價 映日灣

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