【美國疫情分析】醫療系統危危乎 最快兩星期後崩潰

新冠肺炎在美國的疫情繼續加劇，確診病例累計突破8.5萬宗，超越最初爆發疫情的中國和歐洲最嚴重的意大利。不只紐約，美國其他地方的醫療系統承受的壓力同樣不斷增加，最快或許在兩星期後，即4月第2周便會崩潰。

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華盛頓大學（University of Washington）發布分析報告指出，即使維持現有社交距離等措施，當前這一波疫情的相關死亡病例，仍可能持續至7月，在全美造成3.8萬至16.2萬人喪生；倘若提前鬆懈，情況勢必更差。

紐約市醫院近期不斷傳出報道，提到醫護人員的防護裝備不足，病人所用的呼吸機也不敷應用，甚至連病床也嚴重短缺。

情況反映紐約醫院經已瀕臨崩潰，州長科莫（Andrew Cuomo）亦多次向聯邦政府提出，急需增加醫院接收病人能力，提升最少50%，甚至提升1倍。

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這種沉重的醫療壓力不限於紐約，其他州分也已經或即將出現。報告預期，多達41個州將會需要多於現有的重症病床，當中11個州的所需增幅甚至超過50%。

盡管華府應對疫情的力度已較之前着緊，但面對病例的火箭般高速增長，仍顯得力有不逮。部分州政府正尋求自救辦法，包括改裝部分病房，或是緊急興建臨時病房等。

責任編輯：方賢