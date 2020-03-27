  • 25°C
香港時間 : 2020327日 (五) 18:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情分析】醫療系統危危乎 最快兩星期後崩潰

環球經濟金融 17:54 2020/03/27

分享：

新冠肺炎在美國的疫情繼續加劇，確診病例累計突破8.5萬宗，超越最初爆發疫情的中國和歐洲最嚴重的意大利。不只紐約，美國其他地方的醫療系統承受的壓力同樣不斷增加，最快或許在兩星期後，即4月第2周便會崩潰。

【美國疫情】垃圾袋當防護衣 紐約護士確診殉職

【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死

華盛頓大學（University of Washington）發布分析報告指出，即使維持現有社交距離等措施，當前這一波疫情的相關死亡病例，仍可能持續至7月，在全美造成3.8萬至16.2萬人喪生；倘若提前鬆懈，情況勢必更差。

紐約市醫院近期不斷傳出報道，提到醫護人員的防護裝備不足，病人所用的呼吸機也不敷應用，甚至連病床也嚴重短缺。

情況反映紐約醫院經已瀕臨崩潰，州長科莫（Andrew Cuomo）亦多次向聯邦政府提出，急需增加醫院接收病人能力，提升最少50%，甚至提升1倍。

【美國禁足】Bill Gates：須隨中國封城6周 非各自為政

【Bill Gates論疫】蓋茨：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

這種沉重的醫療壓力不限於紐約，其他州分也已經或即將出現。報告預期，多達41個州將會需要多於現有的重症病床，當中11個州的所需增幅甚至超過50%。

盡管華府應對疫情的力度已較之前着緊，但面對病例的火箭般高速增長，仍顯得力有不逮。部分州政府正尋求自救辦法，包括改裝部分病房，或是緊急興建臨時病房等。

責任編輯：方賢

傳染病 疫情 紐約 美國 武漢肺炎 全球大流行 新冠肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間18:00）

下一篇文章

【德國疫情】專家建議取捨考慮存活率非年齡 醫院或爆煲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間18:00）
【加拿大疫情】政府火速派錢 失業者每人4萬10日到賬
【加拿大疫情】政府火速派錢 失業者每人4萬10日到賬
【德國疫情】4可能因素 死亡率遠低於意大利西班牙
【德國疫情】4可能因素 死亡率遠低於意大利西班牙
【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬
【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫
【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡超中國 僅次意大利7500
【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡超中國 僅次意大利7500