【全球大流行】新冠肺炎疫情肆虐　紐倫港半停擺

▲ 新冠肺炎疫情肆虐，紐倫港半停擺。

新型肺炎在全球大流行，多國推出禁足令禁止市民外出消費或限制聚會人數。行政會議昨拍板限制市民在公眾場所聚集的立法工作，以確保市民保持社交距離。全球三大金融中心----紐約、倫敦及香港股票市場雖運作如常，但三地經濟、文化活動相繼因為疫情陷入半停擺。

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香港

本港周五確診數字創單日新高，行政會議召開特別會議商討抗疫控疫措施。港府推出以下多招，最快周六下午6時半實施，14天後檢討。

措施包括：食肆不會限制開放時間，但食客人數需要減半；食檯之間要有1.5米距離，每檯最多只可坐四人；關閉娛樂場所，如電子遊戲機中心，健身室﹑戲院﹑兒童遊樂場等；禁止公眾人群聚集，上限四人，但紅白二事豁免，宗教活動也可豁免，人數需要減少。

另外，全港學校從農曆年假期至今一直停課，特首林鄭月娥此前已指，4月20日全面復課已無可能，即使疫情較穩定，也需要分階段復課。

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紐約

美國確診人數超速增長﹐已超越中國和意大利，成為全球確診宗數最多的國家，紐約州確診近4萬宗，是美國重災區。紐約州州長古莫（Andrew M. Cuomo）本月7日宣布全州進入緊急狀態。紐約市市長白思豪（Bill de Blasio） 此前在記者會上呼籲市民停止社交活動，呼籲企業讓員工在家工作，全民抗疫。當地學校、圖書館、博物館、食肆、酒吧等已通通關閉，直至另行通知。

紐約市中心的兩間世界知名私立大學----哥倫比亞大學和紐約大學此前已宣布取消面對面授課，所有課堂改為遠程教學；本月中，紐約市也正式宣布關閉所有公立中小學。另外，紐約市的各大世界知名博物館和藝術場地也紛紛響應政府呼籲，本月9日至12日，大都會藝術博物館和現代藝術博物館宣布將無限期閉館，直至另行通知；百老匯歌劇院，也在該禮拜宣布熄燈。本月中起，紐約市所有餐廳、酒吧及咖啡店禁止堂食，只可以接外賣自取或外賣速遞訂單。

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倫敦

英國疫情愈發嚴重，而倫敦是英國疫情重災區。英國首相約翰遜周一（23日）發表電視講話，嚴厲告誡國民，要求所有英國公民居家隔離。在至少三星期時間，除了購買必需品、在無法避免的情況下上班，有醫療需要或幫助有困難的人外，市民不可離開住所。 如果公民不遵守政府的新指令，將面臨罰款處罰。

旅館、出售非必需品的商店、兒童遊戲場所、圖書館及禮拜場所都將關閉。除葬禮外，禁止所有社交聚會。

倫敦地鐵營運機構倫敦交通局（Transport for London）此前宣佈，倫敦約40個地鐵站無限期關閉，繼續開放的地鐵站主要是線路中轉站。倫敦地鐵滑鐵盧及城市線（Waterloo & City Line）已關閉主線。 巴士、輕軌等公共交通服務亦會縮減。

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