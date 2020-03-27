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科大地圖松以線上進行　藉Zoom聯手繪製數碼地圖

科技 17:17 2020/03/27

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香港科技大學（科大）為避免人群聚集，決定下月舉辦的地圖松 （Mapathon）透過Zoom以線上形式進行。

Zoom是不少企業及辦學團體選用的線上會議應用程式，易用與高穩定度更令Zoom被廣泛關注。香港科技大學（科大）下月舉辦的地圖松 （Mapathon）將透過Zoom以線上形式進行，以避免人群聚集，減低風險。

Zoom除了可應付工作會議及教師授課外，有人亦以Zoom舉行派對、生日會、宗教聚會，甚至直播婚禮。科大表示，今次地圖松需要參加者一同透過衛星圖片繪製數碼地圖，協助發展中國家救援人員的拯救行動。

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科大地圖松將於下月中及下月尾舉行，假如科大成員在社交網站上貼文，分享其支持可持續發展目標的具體行動並標籤（tag ）兩位朋友，大學將會為他們在亞馬遜雨林種植一棵樹，以應對氣候變化及支持在當地的農夫。

「地圖松」及植樹是今年科大「全球創變起動」中的其中兩項活動。「全球創變起動」由科大侍學行舉辦，鼓勵參加者實踐聯合國17個可持續發展目標。「科大侍學行」乃科大一個社區參與計劃，透過跟廣大社區持續合作及舉辦各種活動，提升學生的學習體驗及公民意識，並促進教職員對推行公民教育的投入。

責任編輯：楊匡然

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