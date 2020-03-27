【新冠肺炎】飲食業推自發抗疫行動　敘福樓亦限五成入座率

本港新冠肺炎疫情持續，為加強食肆及酒吧防疫工作，飲食業界明日（28日）起將展開兩星期自發抗疫行動，參與的食肆將遵守8項措施。其中，敘福樓指，旗下品牌明日起亦會實施限制入座等措施。

敘福樓主席及行政總裁黃傑龍於Facebook指出，由於專家表示未來兩星期係香港抗疫關鍵時候，故公司明天開始再加強抗疫措施，部份品牌全日限制入座上限50%, 其他品牌亦會在晚上6時30分後限制入座上限50%，有關措施將維持14日。

另外鼓勵外賣，牛角、溫野菜、MMC、和平飯店等各品牌都會推出半價及特價外賣自取選擇，其他所有外賣自取項目都七五折。

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至於飲食業自發的8項抗疫措施包括：晚上6時半後食肆縮減一半座位；拒絕讓戴有強制檢疫電子手帶人士進入餐廳；提供外賣最少8折優惠；每張枱不可坐超過4人，人與人之間和枱與枱之間須盡量有至少1米距離；進入食肆時須佩戴口罩，除進食外亦應盡量佩戴口罩；顧客入內時須探熱及用酒精搓手液搓手；取消live band或音樂表演；員工須按照食環署指引工作。據了解，目前有過千食肆簽署響應。

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責任編輯：蘇穎琪