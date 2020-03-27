【新冠肺炎】世衛推出官方疫情App　助用戶自我診斷病癥

▲ 世界衛生組織（WHO）準備推出一款新冠疫情官方APP，將具權威並真實的新聞整合，有助用戶瀏覽。

社交網絡平台每日充斥著各類新冠肺炎消息，但同時出現不少虛假失實的新聞資訊。近日，世界衛生組織（WHO）就準備推世界衛生組織（WHO）就準備推出一款新冠疫情官方APP，將具權威並真實的新聞整合，有助用戶瀏覽。出一款新冠疫情官方APP，將具權威並真實的新聞整合，有助用戶瀏覽。

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據悉，此官方疫情App是由一群前Google和微軟（Microsoft）的志願員工所提出，並集合專家及世衛組織顧問共同製作而成，以打擊新冠肺炎疫情虛假信息。而App的命名為WHO MyHealth，根據目前時間表顯示，首版應用將會在3月30日發布，同時登陸在iOS和Android平台。

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據官方文檔顯示，WHO MyHealth將會根據用戶定位，推送警報信息通知，以及自我診斷工具，協助用戶初步判斷個人的身體症狀是否與新冠肺炎吻合。此外，應用程式中還可以查詢歷史位置數據，用來判斷用戶是否與確診患者有過接觸，不過數據將會涉及私隱問題。

責任編輯：施雯雯