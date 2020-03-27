【法國疫情】政府承諾4月 病毒檢測增至200萬次

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在法國蔓延，新增感染人數急劇增加，過去一天內就有至少365人死亡。法國政府表示，難以估計疫情高峰何時到達，但承諾會大幅增加冠狀病毒檢測，在4月檢測數量將增至200萬次。

法國衛生部長韋蘭（Olivier Veran）在接受電視台《France 2》採訪時表示，四月份將進行200萬次檢查。他稱：「此計畫是我們重要的策略，大規模地檢測新冠肺炎數量，使養老院中最脆弱的人群也能夠接受檢測。」

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法國目前每天檢測9000人，下周的目標是2萬人，優先檢測醫護人員和退休人士。法國官方數字顯示累計確診為29155宗，但由於檢測劑有限，實際數字可能要高得多。

網媒《The Local》法國版報道，法國衛生局局長所羅門（Jerome Salomon）在新聞發布會上表示，下周起大幅增加其冠狀病毒檢測計劃。他指出：「很難估計高峰何時到達。在封城開始之前，很多人已被感染。」

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所羅門稱：「現在社交聯繫、出門和感染數量減少，所以我們希望下周確診數量會減少。雖然接下來的日子肯定會很艱難，但是我們都希望會有改善。好消息是有4948人治癒出院，這個數字正在迅速增長。」

法國正在對住院患者使用多種現有藥物進行臨床試驗，包括抗瘧疾藥氯喹（chloroquine）。該藥物僅在醫院被許可用於治療冠狀病毒患者，預計試驗結果將在六周內完成。

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責任編輯：曾子龍

