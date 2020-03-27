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李寧績後飈13% 憑什麼估值高於騰訊?

金融經濟 17:39 2020/03/27

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內地體品股李寧 （02331） 業績後股價勁升，曾爆升19%，令市場人士大感意外。近年李寧股價持續走強，作為體品股的李寧，近年的股價表現及估值，不但跑贏同業，甚至贏「股王」科技股龍頭騰訊 （00700）

業績亮麗，周五李寧股價曾走高19%，高見23.85元；收市報22.7元，升13%。

事實上，市場憧憬李寧業務逐步改善，近日李寧的股價一直走強。今次港股大調整，雖然李寧亦隨大市回整，惟經過一輪急升後，李寧股價已由上周四低位14.8抽升逾5成。

近年股價升勢跑贏騰訊

另外，去年以來李寧股價已持續走強，股份跑贏大部分大中型港股。截至周五的表現，李寧的股價表現不但跑贏同業龍頭安踏 （02020） ，更跑贏科技股龍頭騰訊。李寧過去3年及5年的股價增約4倍，遠勝騰訊的分別升70%及1.7倍。

作為體品股的李寧，更享用比騰訊更高的估值。據彭博數據，李寧現時今年預測市盈率為31.7倍，高於騰訊的30倍。這主要是投資者憧憬李寧未來的收入增長，不過值得注意的是，體品股估值高過科技股，投資者須意李寧高估值能否持續。

 

 

業績方面，李寧去年權益持有人應佔淨溢利按年增加約1.1倍至14.99億元人民幣；扣除一次性與經營無關的損益後，權益持有人應佔淨溢利上升約77%至12.66億元人民幣，表現勝市場預期，大行讚好。加上派末期息15.47分人民幣，按年增加76%，都有助推高股價。

相關文章：【業績】李寧去年溢利增1.1倍 爭取今年利潤率達10%至10.5% 股價彈14%（第二版）

稱奧運延期對集團影響不大

市場都關注疫情，以及東京奧運延期對今年收入的影響。李寧執行主席兼聯席行政總裁錢煒今日於電話會議上表示，2月份客流量大幅下跌，但隨著疫情逐漸受控，現時產能已基本上完全恢復，亦已有95%的門店重新營業，相信集團的業績將逐步回復正常。

他又指，即使奧運會未能順利舉行對集團也沒有大影響，雖然集團進行了部份投入，以及費用預算，但集團已因而作出及時改變，強調情況在可控範圍內。

責任編輯：錢家鋒

騰訊控股（00700） 李寧（02331） 香港股票

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