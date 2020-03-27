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【藍籌業績】中銀香港去年多賺0.4% 末期息0.992元

金融經濟 17:19 2020/03/27

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中銀香港 （02388） 公布去年業績，全年股東應佔溢利達321.8億元，按年增0.4%，每股基本盈利3.044元，擬派末期息每股0.992元，全年每股股息為1.537元，派息比率50.5%。

期內，總經營收入797.4億元，按年升17.7%。淨利息收入為405.2億元，按年上升2.6%。淨息差為1.59%，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.69%，按年上升0.06個百分點。

業務表現：

截至去年12月底止全年 金額（億元） 按年變幅
淨利息收入 405.2 2.6%
淨服務費及佣金收入 109.2 -3.5%
經營支出 166.7 9.6%
股東應佔溢利 321.8 0.4%
核心盈利* 335.7 4.7%
每股盈利 3.044 0.4%
末期息 0.992 7.5%
全年股息 1.537 4.7%

*以持續經營業務盈利計

其他營運指標：

截至去年12月底止全年 表現 按年變幅
淨息差 1.59% -0.03個百分點
普通股權一級資本比率 17.76% 0.28個百分點
總資本比率 22.89% -0.21個百分點
貸款減值比率 0.50% 0.07個百分點

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香港股票 香港 營收 每股盈利 派息比率 派息 中銀香港（02388）

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