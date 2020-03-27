【中銀7厘息】中銀香港末期息大增7.5%　股息率達7.1 厘（第二版）

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【英國疫情】英國首相約翰遜新型冠狀病毒肺炎檢測結果呈陽性 英鎊急挫
中銀香港 （02388） 公布去年業績，全年股東應佔溢利達321.8億元，按年增0.4%，每股基本盈利3.044元，擬派末期息每股0.992元，按年大增7.5%。中銀香港全年股息增4.7%至1.537元，以周五（27日）收市價計，中銀香港股息率達7.1厘。
財務總監隋洋指，派息增加主要由於稅後利潤有所增長，而集團資本充足性高，未來將派息比率續維持於40%至60%。
期內，總經營收入797.4億元，按年升17.7%；淨息差收窄0.03個百分點至1.59厘，不過貸款增10.2%至1.4萬億元，推動整體淨利息收入增2.6%至405.2億元，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.69%，按年上升0.06個百分點。
副總裁王兵表示，受疫情及市況影響，今年貸款增長較難維持雙位數，但集團擁有深厚的客戶基礎，預期全年貸款將有中高單位數增幅。
新冠肺炎疫情持續擴散，各企接連採取裁員計劃以控制成本。高迎欣表示，集團正面對香港經營環境的挑戰及成本的壓力，但有關影響僅屬短期，加上業務的增長乃有賴員工的付出，強調不會裁員，不會凍薪，另外過去集團會根據市場及自身盈利狀況加薪，今年亦不會出現變化。
本港虛擬銀行正陸續試業，去年中銀亦夥京東數及怡和集團組成的虛銀Livi VB，並已獲批牌照，營運總監鐘向群表示，集團自取得牌照之後，Livi一直積極推進各項開業儲備工作，目前各項工作正有序進行中，整體進展良好。
中銀香港業務表現：
|截至去年12月底止全年
|金額（億元）
|按年變幅
|淨利息收入
|405.2
|2.6%
|淨服務費及佣金收入
|109.2
|-3.5%
|經營支出
|166.7
|9.6%
|股東應佔溢利
|321.8
|0.4%
|核心盈利*
|335.7
|4.7%
|每股盈利
|3.044
|0.4%
|末期息
|0.992
|7.5%
|全年股息
|1.537
|4.7%
*以持續經營業務盈利計
其他營運指標：
|截至去年12月底止全年
|表現
|按年變幅
|淨息差
|1.59%
|-0.03個百分點
|普通股權一級資本比率
|17.76%
|0.28個百分點
|總資本比率
|22.89%
|-0.21個百分點
|貸款減值比率
|0.50%
|0.07個百分點
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