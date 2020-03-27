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【中銀7厘息】中銀香港末期息大增7.5%　股息率達7.1 厘（第二版）

金融經濟 19:30 2020/03/27

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中銀香港末期息率大增7.5%，最新股息率達7.1厘。

中銀香港 （02388） 公布去年業績，全年股東應佔溢利達321.8億元，按年增0.4%，每股基本盈利3.044元，擬派末期息每股0.992元，按年大增7.5%。中銀香港全年股息增4.7%至1.537元，以周五（27日）收市價計，中銀香港股息率達7.1厘。

財務總監隋洋指，派息增加主要由於稅後利潤有所增長，而集團資本充足性高，未來將派息比率續維持於40%至60%。

期內，總經營收入797.4億元，按年升17.7%；淨息差收窄0.03個百分點至1.59厘，不過貸款增10.2%至1.4萬億元，推動整體淨利息收入增2.6%至405.2億元，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.69%，按年上升0.06個百分點。

副總裁王兵表示，受疫情及市況影響，今年貸款增長較難維持雙位數，但集團擁有深厚的客戶基礎，預期全年貸款將有中高單位數增幅。

新冠肺炎疫情持續擴散，各企接連採取裁員計劃以控制成本。高迎欣表示，集團正面對香港經營環境的挑戰及成本的壓力，但有關影響僅屬短期，加上業務的增長乃有賴員工的付出，強調不會裁員，不會凍薪，另外過去集團會根據市場及自身盈利狀況加薪，今年亦不會出現變化。

本港虛擬銀行正陸續試業，去年中銀亦夥京東數及怡和集團組成的虛銀Livi VB，並已獲批牌照，營運總監鐘向群表示，集團自取得牌照之後，Livi一直積極推進各項開業儲備工作，目前各項工作正有序進行中，整體進展良好。

相關文章：【內銀業績】工行交行去年多賺5% 中行多賺逾4%

中銀香港業務表現：

截至去年12月底止全年 金額（億元） 按年變幅
淨利息收入 405.2 2.6%
淨服務費及佣金收入 109.2 -3.5%
經營支出 166.7 9.6%
股東應佔溢利 321.8 0.4%
核心盈利* 335.7 4.7%
每股盈利 3.044 0.4%
末期息 0.992 7.5%
全年股息 1.537 4.7%

*以持續經營業務盈利計

其他營運指標：

截至去年12月底止全年 表現 按年變幅
淨息差 1.59% -0.03個百分點
普通股權一級資本比率 17.76% 0.28個百分點
總資本比率 22.89% -0.21個百分點
貸款減值比率 0.50% 0.07個百分點

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（第二版增加電話會議內容）

香港股票 香港 營收 每股盈利 派息比率 派息 中銀香港（02388）

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