【中銀7厘息】中銀香港末期息大增7.5%　股息率達7.1 厘

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美股走勢對港股的影響
中銀香港 （02388） 公布去年業績，全年股東應佔溢利達321.8億元，按年增0.4%，每股基本盈利3.044元，擬派末期息每股0.992元，按年大增7.5%。中銀香港全年股息增4.7%至1.537元，以周五（27日）收市價計，中銀香港股息率達7.1厘。
期內，總經營收入797.4億元，按年升17.7%。淨利息收入為405.2億元，按年上升2.6%。淨息差為1.59%，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.69%，按年上升0.06個百分點。
中銀香港業務表現：
|截至去年12月底止全年
|金額（億元）
|按年變幅
|淨利息收入
|405.2
|2.6%
|淨服務費及佣金收入
|109.2
|-3.5%
|經營支出
|166.7
|9.6%
|股東應佔溢利
|321.8
|0.4%
|核心盈利*
|335.7
|4.7%
|每股盈利
|3.044
|0.4%
|末期息
|0.992
|7.5%
|全年股息
|1.537
|4.7%
*以持續經營業務盈利計
其他營運指標：
|截至去年12月底止全年
|表現
|按年變幅
|淨息差
|1.59%
|-0.03個百分點
|普通股權一級資本比率
|17.76%
|0.28個百分點
|總資本比率
|22.89%
|-0.21個百分點
|貸款減值比率
|0.50%
|0.07個百分點
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