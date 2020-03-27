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【明星創業】陸詩韻轉投商界創化妝品牌　夥KOL網上直播宣傳

商業 16:50 2020/03/27

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港姐出身的陸詩韻（Sharon），早於10年前就轉戰商界，獨自創立護膚品牌，經營美容生意。

港姐出身的陸詩韻（Sharon），早於10年前就轉戰商界，獨自創立護膚品牌，經營美容生意。創業初期，Sharon藉個人知名度吸引客戶，後來再憑著產品質素，建立可靠的品牌形象。

陸詩韻（Sharon）坦言，藝人身份對於品牌經營有一定幫助，會較易獲得廠商信任，得到合作機會。不過每件事都相輔相成，有好有壞，同時要嚴格把控產品質素，絕不能偷工減料，一旦出現任何問題，就有機會引起公眾過度關注。

<<【明星創業】陸詩韻瞄準網購商機創護膚品牌　疫情無損生意

她指出，明星效應對於品牌宣傳未必一定奏效：「明星代言並不代表好用，只是能夠吸引大眾眼光， 會更留意這個產品。」Sharon表示，自己不太相信明星效應，現時KOL在網上反而具有更大影響力。她會夥拍KOL一同在網上直播宣傳，借助他們的力量，擴大品牌知名度。

現今明星要夠「貼地」才容易得到大眾喜愛，Sharon認為做生意如是，要親身接觸客戶才能了解他們的需求。她表示，會親自在網上回覆客人問題，連護膚品說明書都是自己親手撰寫。她透露，未來會加強在社交網站Facebook（FB）作宣傳，同時舉辦網上直播，冀吸納更多客源。

品牌建立至今已有4年，她寄望未來可以加深港人對品牌的認識，「希望提起這個品牌，有人知道這是售賣護膚品的品牌，就已經很成功。」

<<【創業兵團】蛋糕店主打輕盈少甜　明星光顧變熟客

記者：李寶如

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