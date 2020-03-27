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【5G】中移動今年目標增加7000萬戶5G客　賣1億部5G手機

金融經濟 16:51 2020/03/27

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中移動計劃今年提前建設完30萬個5G基站，發展7000萬5G付費用戶。

內地5G網絡建設加速，據新華社報道，中移動 （00941） 計劃今年提前超額完成總數30萬個5G基站的目標，確保年內為全國所有地級以上城市提供5G商用服務。此外，目標在今年發展5G付費用戶7000萬戶，帶動銷售1億部5G手機。

中移動收市報價56.66元，沒有升跌，成交額18.8億元。

相關文章：【藍籌業績】中移動：今年5G投資1000億 全年派息保持平穩（第二版）

據中移動有關負責人介紹，集團將努力克服疫情影響，全力推進「5G+」計劃落地實施，力爭提前超額完成5G建設與發展各項目標任務，推動5G更好地發揮社會信息流動的主動脈、產業轉型升級的加速器、構建數字社會的新基石作用，助力網絡強國、數字中國和智慧社會建設，激發新興消費潛力，促進經濟社會發展。

內地電訊商首兩個月用戶銳減，中移動客戶減少700萬個，引來外界注意，內地工信部解釋，用戶數量大減反映2月電信企業實體渠道無法正常營業，以及「攜號轉網」全國實施和提速降費推進。

相關文章：內地電信商首兩月用戶銳減2100萬 工信部解畫：兩大原因

中移動績後彈升逾12%　獲摩通、中金調升評級

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