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【餐飲寒冬】「重慶劉一手火鍋」自救成功生意僅跌一成 外賣挽生意堂食仍有一半入座率

商業 17:13 2020/03/27

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疫情期間，「重慶劉一手火鍋」生意僅跌1成，其中一個原因正是靠外賣挽生意。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續多時，餐飲業的生意受嚴重打擊。早期不少港人對火鍋店皆避之則吉，不過卻有火鍋店在「疫市」當中僅受「輕傷」，生意額僅略跌1成。當中原因何在？

【疫市營商】餐飲業暫停晚市堂食　一文看清餐廳堂食外賣新安排（不斷更新）

自家+第三方外賣平台　平均單價過千
精思國際集團聯合創辦人莊天頌所代理的「重慶劉一手火鍋」生意僅跌1成，其中一個原因正是靠外賣挽生意。莊天頌表示：「一開始火鍋店生意大跌4成，但推出外賣後，生意回升28%。故目前生意額僅較疫情爆發前跌10%左右。」

不少食肆亦有加入外賣平台，力爭生意。不過，莊天頌指外賣平台的限制在於他們只送至餐廳1.5公里範圍內，未能滿足所有顧客。因此，「重慶劉一手火鍋」有一半外賣定單來自自家外賣平台，每晚每間分店大概有1至3架貨車送外賣。他透露，自家平台的外賣定單平均金額達1180元，遠高於第三方平台的580元。同時，「重慶劉一手火鍋」因由餐廳員工送貨，故亦沒有裁員、縮鋪的壓力。

【餐飲寒冬】餐廳力推外賣營銷　叫外賣有優惠兼送搓手液？ 

「重慶劉一手火鍋」因由餐廳員工送貨，故亦沒有裁員、縮鋪的壓力。（餐廳Facebook圖片）

火鍋店仍錄一半入座率　全靠VIP房
至於堂食方面，莊天頌稱目前火鍋店亦有一半入座率，相信與餐廳的定位及格局有關。品牌主打中高消費的顧客，旗下餐廳均設有VIP房；現時疫情之下，顧客較願意付錢以在VIP房用餐。「現時可能一枱6人，也寧願加額外費用，坐於10人用的VIP房。」

傳統餐飲業作新嘗試　
莊天頌續指，4月初旗下餐廳亦會開始新一輪攻勢，包括與Klook等旅遊網站合作，推出優惠券等。另外，餐廳又會集中在社交平台宣傳。他認為，今次疫情使他更確信外賣生意可長遠發展，又是時候令傳統餐飲業開始新嘗試。

莊天頌認為，今次疫情使他更確信外賣生意可長遠發展，又是時候令傳統餐飲業開始新嘗試。（資料圖片）

有傳今日港府將宣布措施，限制食肆營業時間、每張枱相隔距離，及市民在公眾場所聚會人數等。莊表示，餐廳早於2月初已安排隔枱入座；上星期亦開始檢查顧客手腕，確保客人並非強制檢疫人士。他認為，若然政府有足夠支援，必定支持相關措施，務求疫情盡快過去。

【餐飲寒冬】疫情致生意挫9成　小店餐廳：根本冇可能縮時營業

記者：葉泳珊

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