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岑皓軒：封關後的日本

名人薈萃 15:00 2020/03/28

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日本是不少香港人的第二「鄉下」，不過自從日本政府3月初決心解決新型冠狀肺炎的疫情後，馬上「封關」，所以現在的日本只剩下日本人和極少數長期居留的外國人。以下是我們見到的情況，可以見到日本人的可愛之處！

遊客絕迹 生意大減

一：國內綫航廈依舊繁忙，國際綫航廈份外冷清：日本雖然暫停了外國遊客來日本，但因為原本專門做國外遊客生意的酒店大幅減價，引來不少東京大阪等城市人去日本的旅遊熱點，沖繩就變成了他們的首選地方。（因為另一個旅遊熱點是北海道，你懂的！）

二：野生動物四出搵食：電視新聞播出在奈良的鹿群，本來一年四季都有遊客餵食。可是現在遊客絕迹，鹿兒們開始離開奈良公園走到街上，把鄰近民居花盆的葉全部吃掉，更有鹿兒在吃牆上的紙張海報。有當地人知道鹿兒在挨餓，所以特別買了很多「鹿餅乾」餵飼牠們，頂得一餐就一餐！

三：旅巴司機天天打蠟：旅遊巴士公司因為沒有外國遊客需要接載，巴士公司安排車長每天做清潔。有旅遊巴司機連續多日為旅遊巴「美容」，把旅遊巴的輪胎蓋打蠟得可以照鏡一樣乾淨。

四：人氣居酒屋不用排隊：居酒屋老闆也在社交媒體講笑（苦笑），每日開店都好像自己在家煮食一樣，自己煮，自己食，然後收檔。還說自己因為「得閒」，所以新研發了很多「地獄菜式」，問有沒有朋友夠膽來「挑戰」！

五：店員主動用英語招呼：平時聽到英語便立刻「彈開」的售貨員，現在可有心機跟我們練習英語口試。原來他們的英語不錯，還聽得出有少少美國口音。筆者讚這些年輕的店員英語說得很好，他們答筆者：「你也要奸爸爹！」筆者：「......」（筆者內心苦笑，不懂回應，哈哈哈哈！）

老實說，筆者相信大家現在雖然比較空閒，但其實內心都是懷着愁緒，因為這事好像沒完沒了似的。然而，日本本身是天災多的國家，所以日本國民也有自己一套的「樂天性格」。在這個特殊時期，他們都依然緊守崗位，敬業樂業，自娛自樂，盼望明天會更好！就有如沖繩箴言：「なんくるないさ」，意思就是「一切都會好起來的！」

共勉之。

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撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口　離家出走

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