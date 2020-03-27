【內銀業績】工行交行去年多賺5% 中行多賺逾4%（第四版）

▲ 四間國有內銀今日公布業績

「工建中交」四間國有內銀今日同日公布業績，其中工行 （01398） 去年純利漲4.9%，至3122.2億元（人民幣，下同）；每10股派發末期息2.628元，增4.9%。工行去年淨利息收益率為2.24%，按年收窄6個點子；淨利息收入為6069.3億元，增6%，而手續費及佣金淨收入則報1556億元，升7.1%。

資產質素方面，工行不良貸款率為1.43%，改善9個點子；撥備覆蓋率亦續有改善，提高23.56個百分點至199.32%

疫情下不少企業經營受阻，工行行長谷澍表示，疫情的確令信貸質量管理壓力增加。該行早前因應疫情影響，推出中小企延遲還本金及利息的安排，措施最長有效至6月底，谷澍估計，隨著疫情變化，消費及出口都受影響，對中小企資產質素的衝擊踏入下半年後或顯現，但整體而言，該行有信心撥備足夠，有力消化不良資產。

中行 （03988） 去年股東應享稅後利潤1874.1億元，按年增4.1%，每股稅前末期息0.191元，增3.8%。

受惠淨利息收入穩步增長，帶動中行去年營業收入增至5500.1億元，按年升9.2%。其中，淨利息收入達3742.5億元，升4%。非利息收入達1757.6億元，按年升22%。淨息差1.84%，按年收窄6個點子。不良貸款率1.37%，按年跌5個點子。

副行長孫煜指，去年整體淨息差表現穩健，但隨著國改革貸款市場報價利率（LPR），影響人民幣資產收益，加上美聯儲重新實施寬鬆的貨幣政策，拖累外幣資產收益，料今年內外不利的經濟環境及新冠肺炎疫情的擴散下，將對該行的淨息差造成較大壓力。

資產素質方面，中行去年不良貸款率按年跌0.05個百分點至1.37%。風險總監劉堅東表示，今年的資產質量受疫情及全球金融市場的巨幅波動的影響，整體不確定因素在不斷增加，短期將令個人客戶的違約率上升，料首季及上半年的逾期貸款將有所上升。

交行 （03328） 去年淨利潤增5%，至772.8億元，每股派末期息0.315元，同樣增5%。

副行長郭莽在業績電話會上表示，該行去年淨息差明顯改善，利息淨收益率為1.58%，按年增加升7個基點；帶動利息淨收益實現10.6%的增長，按年提高5.23個百分點。第4季淨息差為1.62%，按季增加6個基點，由於負債成本降至2.49%，同時收息資產收益率降2個基點至3.98%。

他認為，今年銀行的息差將承受壓力，因MPA定價考核，LPR利率下行，以及疫情對貸款定價、資產質素等綜合影響的結果。在降低實體經濟成本的前提下，料今年資產收益率下行壓力較大；認為當前資產流動性好，央行規範結構性存款，預計負債成本率有下降趨勢。

他補充，目前該行資本充足率為14.83%，高於監管要求的11.5%，且核心一級資本充足率為11.22%，也高於監管要求的8.5%。該行2018年至2020年的資本管理規劃設定的目標為，資本充足率不低於12.5%，相信有足夠安全性。另外，3月10日，董事會亦批准同意發行不超過900億元人民幣的無固定期限資本債券，如果以這個規模推算，可以提高該行資本充足率約1.6個百分點。

執行董事兼副行長侯維棟表示，疫情使內地經濟活動黃帆，實體經濟受負面衝擊，同時也影響商業銀行資產質素，其中信用卡業務新增風險受影響最大。另一方面，疫情在全球蔓延，也對中國經濟造成影響，不確定因素增加，該行將密切關注及評估疫情對資產質素的影響。

針對疫情，他稱，交行將加大服務實體經濟的力度，貫徹中央防疫部署工作；且將細化三類清單，包括因疫情出現困難的企業及個人客戶、存量高風險、疫情防控重點支持的企業；以及提前做好民企到期的檢測工作和疫情結束後的保全項目。

（第二版：更新工行管理層言論；第三版：更新交行管理層言論；第四版：更新中行管理層言論）

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