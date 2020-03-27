【內銀業績】工行交行去年多賺5% 中行多賺逾4%（第二版）

▲ 四間國有內銀今日公布業績

「工建中交」四間國有內銀今日同日公布業績，其中工行 （01398） 去年純利漲4.9%，至3122.2億元（人民幣，下同）；每10股派發末期息2.628元，增4.9%。工行去年淨利息收益率為2.24%，按年收窄6個點子；淨利息收入為6069.3億元，增6%，而手續費及佣金淨收入則報1556億元，升7.1%。

資產質素方面，工行不良貸款率為1.43%，改善9個點子；撥備覆蓋率亦續有改善，提高23.56個百分點至199.32%

疫情下不少企業經營受阻，工行行長谷澍表示，疫情的確令信貸質量管理壓力增加。該行早前因應疫情影響，推出中小企延遲還本金及利息的安排，措施最長有效至6月底，谷澍估計，隨著疫情變化，消費及出口都受影響，對中小企資產質素的衝擊踏入下半年後或顯現，但整體而言，該行有信心撥備足夠，有力消化不良資產。

中行 （03988） 去年股東應享稅後利潤1874.1億元，按年增4.1%，每股稅前末期息0.191元，增3.8%。

受惠淨利息收入穩步增長，帶動中行去年營業收入增至5500.1億元，按年升9.2%。其中，淨利息收入達3742.5億元，升4%。非利息收入達1757.6億元，按年升22%。淨息差1.84%，按年收窄6個點子。不良貸款率1.37%，按年跌5個點子。

交行 （03328） 去年淨利潤增5%，至772.8億元，每股派末期息0.315元，同樣增5%。

（第二版：更新工行管理層言論）

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