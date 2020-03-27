【Home Office】科企安排員工在家工作　經驗配合科技應用

▲ 科企Anymind Group行政總裁十河宏輔表示，安排員工在家工作需科技應用配合，大部分員工早有經驗線上聯繫，實行在家工作時亦可短時間內適應。

新冠肺炎肆虐全球，不少公司都安排員工在家工作（Work From Home，WFH）。總部位於新加坡科企Anymind Group在11個地區設有分部，主要業務是為客戶提供網紅及市場推廣科技解決方案。其行政總裁十河宏輔表示，安排員工在家工作的關鍵除了是不同的科技應用配合外，以往公司內部的線上聯繫亦有助員工適應在家工作。

Anymind Group在11個地區設有13個辦公室，600多名員工分別來自二十個國家。十河宏輔表示，公司先後安排不同地區的員工轉為在家工作。「早在今年農曆新年後，公司已安排香港區員工在家工作，香港區辦公室是公司首個實行在家工作的。」他續指，安排不同辦事處的員工在家工作時有不同的考慮，如當地政府的指引或做法等。

暫不安排員工出國 年度員工大會延期

十河宏輔指，雖然實施在家工作，但公司仍尊重員工的意願，容許員工回到辦公室。同時，公司有嚴格的指引，如有同事感到不適，會即時向人力資源部及直屬上司匯報，並自我隔離14日。此外，公司亦暫不安排員工出國，並不再讓員工在外執勤，如與客戶見面或前往客戶辦公室等。他強調，上述措施均在不同地區一致執行，的確對業務運作帶來影響，甚至連公司的年度員工大會也被迫延遲。可是他指，公司更著重員工的身心健康，順利轉變工作模式，員工無須添加不必要的壓力。

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幸而，公司以往已有使用不同的內部應用程式，員工可藉應用程式與不同地區的同事溝通。此令大部分員工早有經驗線上聯繫，實行在家工作時亦可短時間內適應。「以線上會議形式與客戶會面的最大挑戰，悶不同客戶或會使用不同線上會議平台，幸好這並未為員工帶來困難。」十河宏輔認為，除了線上會議等溝通聯繫的應用程式外，儲存不同資料數據的雲端平台亦是公司順利安排在家工作的科技工具。不過他坦言，部分後台員工如會計部門等礙於機密資料及工作內容敏感等因素，均未能安排在家工作。

每早視像會議 疫情影響下季浮現

十河宏輔透露，即使疫情或會再爆發，甚至東京奧運因此延期，員工都未有負面情緒。然而，已有員工開始擔心業務進度未能如期發展。「的確，疫情對部分業務有影響，而在家工作亦難以猶如正常工作般有效率，預料疫情對業務的影響將於下季浮現。」為保持團隊配合，公司各部門每早都會進行內部視像會議，以確保各人清楚團隊工作，步伐一致。

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回顧過去數月的在家工作模式，十河宏輔認為不少企業都樂於利用視像會議聯繫，雖效果不及親身會面，卻能大大增加會面安排的彈性，有助大企業的全球營運管理。他透露，如疫情長期持續，公司或會設法更有效地與不同客戶聯絡，以確保業務盡可能如常運作。

記者：楊匡然