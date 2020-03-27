【資金流向】北水尾市回流 港股通連續25日吸資未斷纜（第二版）

北水持續24日流入港股後，今日早段曾見北水走資的情況，惟尾市北水回流，今日港股通終力守不失，仍錄得5億元北水淨流入，為連續25日北水流入港股。

港股通今早曾錄得北水約6億元流出，其後流出規模縮減，到尾市北水加速回流，全日港股通錄得淨流入5億元。今日北水維持流入，港股已通錄得連續25日資金淨流入，累計流入規模逾1,500億元。今次連續的流入規模已打破中港股市互聯互通開通以來的南下資金連續淨流入的紀錄。

雖然北水仍見流入，惟流入規模已大減，昨日北水流入規模已縮減至18億元，今日更減至5億元。從北水的流入規模可預視短期內北水短期內或會掉頭轉流出。畢竟今次北水已連續流入逾千億元後，總要回一口氣。

北水續沽騰訊美團 吸滙豐

值得留意的是，北水已連續兩日沽售騰訊 （00700） ，今日淨沽額6.3億元。美團 （03690） 及小米 （1810） 分別錄得3.3億及4,700萬元淨流出 。建行 （00939） 亦罕有見北水淨流出，錄得約2,300萬流出。

北水買盤流向滙豐 （00005） ，錄得3億元淨入；中海油 （00883） 及太保 （02601） 亦錄得2.6億及1.7億元淨流入。

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責任編輯：錢家鋒

