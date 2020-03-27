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華為開發者大會2020：計劃今年投2億美元加快鯤鵬晶片發展

金融經濟 16:26 2020/03/27

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華為雲及計算業務總裁侯金龍今日於華為開發者大會2020上宣布，將投入2億美元加速鯤鵬「展翅高飛」。

華為雲與計算業務總裁侯金龍今日（3月27日）於華為開發者大會2020（Cloud）上宣布，華為「沃土計劃2.0」進一步計劃，2020年投入2億美元（約15.5億港元）推動鯤鵬計算產業發展，目前與產業夥伴已在全球成立了15個「鯤鵬生態」（即：伺服器晶片）創新中心。截至目前，與全球600多家華為ISV夥伴推出超過1500個通過鯤鵬技術認證的產品和解決方案。

侯金龍稱，希望用3年時間讓90%的應用都可以跑在鯤鵬上，目前包括金融、政府與公共事業、營運商、能源、互聯網在內的多個行業跑在鯤鵬上；且經過兩年發展，目前華為開發者規模已達160萬，華為計劃五年內開發者規模達500萬。

問及「鯤鵬生態」未來國際化計劃，侯金龍解釋，現時鯤鵬服務器佔比仍比較低，全球只有11家整機廠商基於鯤鵬主板，推出自有品牌的服務器及PC產品。全球計算產業市場超過2萬億美元，世界需要多樣化的計算，可以讓更多產業及合作夥伴成長。

此外，華為在會上宣布與騰訊 （00700） 旗下的騰訊遊戲正式達成戰略合作，成立聯合實驗室，雙方將在雲遊戲、移動雲引擎等方面展開深度合作。

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