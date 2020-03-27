研究黑洞到創業砌超級電腦 物理學者孫緯武另類生意經

▲ 聯科集團創辦人及總裁孫緯創業，目標不為賺錢，而是培養人才。（王嘉昌攝）

要介紹孫緯武出場，總提到他在美國時研究黑洞，2000年他回流香港創立聯科集團，專門替人砌電腦。砌電腦很山寨，但由研究黑洞的教授砌出來的是一部超級電腦。在美國做黑洞研究的孫緯武早已使用超級電腦去運算，但他發現不僅香港、還有跟香港一河之隔，改革開放逾10年的中國，也沒有用上超級電腦，「美國那邊做超級電腦㷫烚烚，但中國未有，所以我覺得要在這邊推動計算科技。」

孫緯武希望計算科技在中國生根，而成功關鍵是培養人才。他跟當時中大校長李國章說，對方表示支持，但需要他自己去找資金，「我去找了個有錢的朋友幫手，跟他說計算科技有前景，他說好啊，但他只會一次過給我一筆錢去搞。」

拿着朋友開給的千多萬元，孫緯武沒有去開新學科，而是創業開公司聯科，「如果在大學開個學科，用完這千多萬後怎辦？所以我開公司聯科，開公司做生意賺錢，有源頭活水繼續。」

本身是科學家的孫緯武認為計算科技很有價值，可以幫到很多企業賺錢，不愁沒生意，一門賺錢、有出路的行業，自然吸引到年輕人才入行。開公司背後，就是透過這盤賺錢的生意，吸引年輕人入行，有人來就才可培養人才，「我的做法其實好迂迴。」

▲ 在孫緯武的辦公室，掛上中國地圖上，標記出公司在各省份的不同業務。（王嘉昌攝）

孫緯武第一個客戶是一間本地大銀行，「那時候最有錢的是大銀行，他們有全世界的交易數據，他問我可否利用數據預測美元兌日圓的升跌。」這成為他的「開山」生意，為該銀行做數據挖掘，然後做平台去分析滙價，項目做了4年。

當年連「大數據」這個詞也未出現，跟現在企業大數據、甚至人工智能成大趨勢，是兩個世界，孫緯武坦言當年去傾生意，要老闆明白這些新科技，他形容是「講到口水乾」，但自從2017年智能機械人Alpha Go戰勝人類圍棋手後，世界突然變了，「我們也沒預計有這樣戲劇性的轉變，突然間很多人相信AI（人工智能），公司生意一直是平穩增長，但Alpha Go嬴了圍棋後，多了人肯聽我們講。不過，肯聽到做成生意，條路仍然很漫長的。」令公司生意明顯增長的事件，反而是中美貿易戰，原因美國對中國實行很多禁運，有內地機構或企業因此成為孫緯武的新客戶。

用得超級電腦的企業或機構，規模當然不小。孫緯武的公司幾百個客戶，本地客佔兩成，其餘約八成為內地客戶，內地客戶不少更是國家級或地方級機構，「有政府機構、各種學院研究機構等，中科院下的19個研究所也是我們的客戶。」而本地客戶包括港鐵、中銀等。

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