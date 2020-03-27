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保監局：擴大可遙距銷售保險產品範圍 期限延長至6月（第二版）

金融經濟 23:07 2020/03/27

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保監局將定期人壽等產品加入可遙距銷售範圍

保監局繼早前宣布容許保險公司遙距銷售自願醫保及合資格延期年金產品後，今日再宣布第二階段臨時便利措施，擴大可透過非親身銷售方式分銷的保險產品種類，可遙距銷售期亦延長至6月底。

保監局指，除了首階段臨時便利措施已涵蓋的合資格延期年金保單及自願醫保產品外，第二階段措施現擴展至適用於更多保障型產品，包括定期人壽保險保單，以及一些提供保險保障（如住院現金、醫療、危疾、個人意外、殘疾或長期護理保障）的保費回贈保單或可續保保單。

由即日起至6月30日，保險公司及中介人將可透過非親身銷售方式，分銷有關保險產品。保監局已採取措施確保投保人及潛在投保人的利益不會受損，包括要求必須在銷售時清晰披露有關產品的資料，以及保單冷靜期須延長至不少於30日。

保監局稱，會繼續與業界探討如何在保持審慎監管及保障投保人利益的原則下，發展可持續虛擬銷售模式，以涵蓋其他產品，相信有助促進產品多元化和革新，以及推動香港保險科技的發展。

保聯對新措施表示歡迎，又指新型冠狀病毒的影響推動保險業加快應用科技，日後保聯將繼續與保監局合作，發展可持續虛擬銷售模式售賣壽險產品。

（第二版：新增保聯回應）

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保險業監管局 保險公司 人壽保險 年金 自願醫保 延期年金

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