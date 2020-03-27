【紐倫港不再？】全球金融中心香港排名跌至第6　落後東京上海新加坡（第三版）

▲ 香港在全球金融中心排名跌3位。

香港再在國際間金融經濟排名失利。英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布第27期全球金融中心指數（GFCI 27），香港排名大跌，由原先僅次於紐約、倫敦﹐排名第3，全新跌至第6位，被東京、上海和新加坡趕上。香港在全球金融中心指數的得分大跌34分，為首十大金融中心跌分最多的，報告又引述來自香港的投資管理法律總監稱：「由於社會動盪，預計人才將不斷流失，熟練勞動力的供求將減少」。

▲ 香港在全球金融中心指數最新排名跌3位，落後於東京、上海、新加坡。（GFCI 27 擷圖）

報告中，首8大金融中心評分都較前一次報告下跌，紐約在指數中保持第一名，其對倫敦的領先優勢從17分擴大到27分。東京下跌分數較少，排名上升3位，在該指數中排名第3。現在有5個亞洲中心與倫敦的差距在10分以內。

報告指﹐亞太地區金融中心的表現不如人意，排名下降的有15個，上升的有10個，似乎反映出人們對亞洲中心的穩定性及其可持續金融的進程信心不足，這種情況將會愈加影響該地區金融中心的整體評價。

港府：社會事件影響觀感

港府回應報告指，總排名第2至第6位金融中心的整體評分非常接近。在所述五類競爭力領域中（即營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平，以及聲譽和綜合），香港的排名在其中4方面或全部方面，也高於一些總排名較香港高的金融中心。

港府也將矛頭再指社會事件，認為去年的社會事件為香港帶來前所未有的挑戰，「這些事件以及海外人士如何看待這些事件，可能影響了香港在網上問卷調查中的得分和整體排名。」

港府重申，香港的制度優勢未受影響，基礎實力依然強勁。香港的金融體系維持穩健，金融服務業的各個環節運作有序，聯繫匯率制度仍然運作良好，沒有明顯的資金流出。香港擁有優良法治傳統、司法獨立、方便的營商環境、簡單稅制和低稅率、資訊及資金自由流動等。

香港在5個範疇 僅兩項保三甲

▲ 第27期全球金融中心細項排名

▲ 第26期全球金融中心指數細項排名

據全球金融中心指數報告，香港在5個細項中，僅營商環境和人力資本保持三甲位置，較前一期全數5項都在三甲以內，明顯較為遜色。香港在最新的GFCI 27 中，基礎解設排名第5、金融業發展水平排名第6、聲譽和綜合排名第4。

發表指數的機構稱，報告使用138個特徵指標編制而成，量化指標參考世界銀行、經濟學人智庫、經濟合作與發展組織和聯合國，並與GFCI在線問卷中的37,695項金融中心評估相結合。

（第二版加入港府回應；第三版加入細項排名和研究方法）

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