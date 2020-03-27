【明星創業】陸詩韻瞄準網購商機創護膚品牌　疫情無損生意

▲ 從事演藝界未必永遠一帆風順，出身於娛樂圈的陸詩韻（Sharon），一早已外闖踏足商界，於網上經營護膚品生意，近年生意有聲有色，疫情下網購生意仍保持穩定，客源更比以往增至5成。

從事演藝界未必永遠一帆風順，出身於娛樂圈的陸詩韻（Sharon），一早已外闖踏足商界，於網上經營護膚品生意，近年生意有聲有色，疫情下網購生意仍保持穩定，客源更比以往增至5成。

「娛樂圈始終不屬於自己，很多事情無法掌握，於是很早已經想擁有一番事業，獨自到外面闖蕩。」港姐出身的陸詩韻（Sharon），早於10年前淡出幕前轉戰商界。近年，她投資7位數字創立自家護膚品牌「道DOU」，主要售賣護膚品及香薰產品，主攻女性美容市場，一開始就看準網購商機，設立網上店。

Sharon認為，網店為未來趨勢，資金成本投入較低，於是先以網上形式開展生意。擁有自家品牌後，幾乎大小事務都由自己全權負責。創立「道DOU」之前，Sharon已有做生意經驗，曾經開設公司經營代理業務，但回憶首次創業的經歷，曾遇到不少困難，一路上跌跌撞撞。

經歷生意挫折後，現時她變得更踏實謹慎。為免負擔太大，目前維持聘請兼職員工，更懂得控制成本，在家人公司租借地方作為產品陳列室，「雖然面積只得200呎左右，但已經很夠用，現時心態與以前有很大分別。」

▲ 近年陸詩韻（Sharon）創立自家護膚品牌「道DOU」 ，主力經營綫上業務，在疫情影響下，網購生意仍保持穩定。（湯炳強攝）

良心價售消毒用品 吸納客源

經營網店並非想象中容易，Sharon笑言自己缺乏IT知識，很多事都需要學習，而且客戶對於本地網購的物流速度要求高，很多顧客希望今日下單，明天收貨，要花時間逐步改善物流速度。她認為，做生意沒有不二法門，建立品牌是一場耐力賽，要一步步脚踏實地。

近月新冠肺炎疫情肆虐，不少零售業生意受損。Sharon表示，市民最近減少出外，多轉向網上購物，故網購生意的影響較輕微。較早前，本地口罩及消毒用品等防疫物資短缺，她又為顧客在各地蒐集消毒用品及口罩，並以良心價售出，深受客戶歡迎，意外吸納近一半的客源。

面對疫情，有人認為「有危就有機」，可考慮開設實體店。她坦言，目前對市場仍持觀望態度，不會貿然投放太多金錢。除了經營本地生意，她亦計劃開拓海外市場，未來會先發展内地市場，再擴展馬來西亞等地。

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▲ 目前「道DOU」產品除了在網上銷售以外，亦有在D2 Place設銷售點。（湯炳強攝）

▲ 品牌主要售賣護膚產品，陸詩韻表示，為刺激消費者購買意慾，未來會繼續推出新產品及多款產品套裝。（湯炳強攝）

經歷不同職業身份 改變個人處事作風

Sharon指，自言從商之後，生活和心態上都產生很大變化。她分享，當初進入娛樂圈屬誤打誤撞，完全因為好勝而參選港姐，後來獲得亞軍，便順理成章入娛樂圈。

縱使享受藝人工作，但娛樂圈變幻無常。Sharon決定建立屬於自己的事業， 即使遭受失敗都會心甘情願。「如果只能選其中一樣，我寧願選擇擁有自己的事業。」



經歷過兩種不同職業帶來的生活，Sharon認為自己近年漸見改變，「娛樂圈生活多姿多彩，做藝人無時無刻都要注意打扮。自從踏入商界後，每天都要保持頭腦清晰，外表打扮是其次，只需要穿著整齊便已足夠。」

現時，Sharon間中亦會參與電視台拍攝工作。但對她而言，藝人工作已不是生活重心，剛入行時很拼搏，每日都會將行程安排滿檔，現時她只希望花時間去經營品牌。

記者：李寶如